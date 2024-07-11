هورنر "يرفع القبعة" تحية لفوز هاميلتون في سيلفرستون
أثنى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على الفوز الذي حققه لويس هاميلتون في جائزة بريطانيا الكبرى على أرضه وبين جمهوره، مؤكداً أن بطل العالم سبع مرات يستحق رفع القبعة احتراماً.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
حقق هاميلتون فوزاً غالياً على حلبة موطنه في سيلفرستون بعد غياب عن الانتصارات منذ جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 2021.
وفي موسم بدأ بشكل صعب، فإن إحراز الفوز على أرضه وأمام جمهوره كان إنجازاً هائلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى للبريطاني.
حيث سُمع وقد غلبته الدموع بعد اجتياز العلم المرقط، أثناء الكلام عبر اللاسلكي مع فريقه مرسيدس.
ويأتي انتصار هاميلتون ليضيف سائقاً آخر إلى لائحة الفائزين هذا الموسم، بعد كارلوس ساينز وشارل لوكلير سائقي فيراري ولاندو نوريس سائق مكلارين.
ويرى هورنر أن هذا التنوع يضع الفورمولا واحد في مكانة مثالية لناحية المنافسات والحماسة.
حيث قال: "أعتقد أن الفورمولا واحد لم تكن في مكان أفضل مما هي عليه حالياً".
وأضاف: "لو نظرنا لآخر خمسة أو ستة سباقات فاز فيها: لويس، لاندو، ماكس وكذلك شارل. المنافسة تسير قدماً".
وأكمل: "لكن السائق الوحيد الذي تمكن من تحقيق الفوز بشكل متكرر ثابت هو ماكس".
وأردف: "أعتقد أن الرياضة باتت في موقع ممتاز.. يمكن ملاحظة ذلك من ردة فعل الجمهور، وأنا واثق أن فوز لويس كان رائعاً للغاية أمام جمهوره".
وتعقيباً على فوز لويس بعد انقطاع دام 946 يوماً عن الانتصارات، مسجلاً رقماً قياسياً بالفوز 9 مرات على حلبة واحدة، قال هورنر: "لا بدّ من تهنئة لويس على الفوز. أعتقد أنه قاد سباقاً جيداً جداً، وهو يستحق الفوز".
وأردف: "بالطبع، إنه فوز يحمل معاني عاطفية كبيرة، فوز أي سائق بسباق معين 9 مرات لهو إنجاز مذهل. وأن تحقق مثل هذا الانتصار هنا في المملكة المتحدة لهو بالتأكيد أمر خاص جداً بالنسبة له، وعليه الفخر حقاً بما حققه".
واختتم: "نرفع قبعاتنا تحيةً له. لقد قام بعمل جيد جداً، جداً".
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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