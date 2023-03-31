هورنر يردّ على تلميحات بيريز حول تركيز ريد بُل على سيارة واحدة

شدد بيريز مؤخراً على أنه يشعر بامتلاكه فرصة مساوية لزميله فيرستابن ضمن صفوف ريد بُل، للمنافسة على الانتصارات.

لكن المكسيكي صرّح أيضاً بأن الفريق كان في الماضي "يشارك بسيارتين فقط لأن القوانين تنص على ذلك".

ولعلّ أقرب الأمثلة على ذلك هو السائق الذي كان قبله زميلاً للهولندي، دانييل كفيات، وكذلك بيير غاسلي وأليكس ألبون، الذين لم يحصلوا على نفس مستوى الدعم الذي يتلقاه بيريز حالياً.

لكن هورنر شدّد على أن الفريق لم يفضل على الإطلاق سائقاً واحداً على غيره من قبل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حسناً، هذه هي المرة الأولى التي أسمعه يقول فيها هذا الكلام!".

وأكمل: "نحن نعمل على كلتا السيارتين منذ أن بدأنا المشاركة في 2005. ولطالما أردنا أن نحصل على أفضل السائقين خلف مقود السيارة، وأعتقد أنه من الرائع رؤية تشيكو وهو يقوم بعمل رائع الآن".

وتابع: "في 2021، بدأ قيادة السيارة بعد الموسم الذي تأثر بجائحة كورونا مع نهاية حقبة القوانين السابقة، وقد عانى مع تلك السيارة. أما العام الماضي فقد أمضى وقتاً أطول مع السيارة ليحقق انتصارين من أصل 17 انتصاراً حققها الفريق".

وأردف: "يبدو أنه يقوم بعمل جيد كذلك هذا الموسم، لكننا لم نكمل سوى سباقين فقط، والموسم طويل جداً".

واسترسل: "كفريق، نحن نحاول على الدوام منح كلا سائقينا أفضل الفرص والأدوات التي بوسعنا تقديمها لهما".

واستكمل: "سواء أكان ذلك ماكس وتشيكو، أم دانيال (ريكاردو) وماكس أو دانيال وسيباستيان (فيتيل) أو مارك (ويبر) وسيباستيان".

بالمقابل، أثنى هورنر على البداية القوية لموسم بيريز في 2023.

فقال: "لقد قدم بعض السباقات الرائعة العام الماضي. نذكر سنغافورة على سبيل المثال حيث كانت فوزاً رائعاً لـ تشيكو".

وتابع: "لكنه قام كذلك بعمل رائع في أول سباقين لهذا الموسم، ثقته مرتفعة جداً وهذا بالضبط ما نريده".

وقلل هورنر من التكهنات بوجود توترات محتملة مع فيرستابن في حال أصبح ينافس بيريز على اللقب.

فقال: "ليس هناك سبب لذلك. إنهما خصمان تنافسيان وكلاهما سائق سباقات، لكنهما يدركان قواعد المنافسة فيما يتعلق بمصلحة الفريق قبل كل شيء".

وأكمل: "بشكل خاص في هذه المرحلة من العام، حيث ندرك بأننا لا نمتلك المقدرات التطويرية للفرق الأخرى ضمن نفق الهواء مع سير الموسم (بسبب العقوبة)".

واختتم: "لذا بالنسبة لنا، من المهم بشكل كبير جداً حصد أكبر عدد ممكن من النقاط مبكراً، لأننا نعلم أن الآخرين سيلحقون بنا في النصف الثاني للموسم".