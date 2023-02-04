هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي
اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن السيارة التي ستظهر في تجارب البحرين الشتوية في وقت لاحق من الشهر الجاري، ستكون "مختلفة بعض الشيء" عن تلك التي تم عرضها في حدث الإطلاق.
خلال حدث إطلاق رسمي أقيم في مدينة نيويورك، حين تم الإعلان عن شراكة جديدة وكبيرة بين ريد بُل وفورد بدءاً من موسم 2026، تم عرض ما يفترض أنها سيارة موسم 2023.
لكن السيارة المعروضة لا تحمل تغييرات ظاهرة مقارنة بسيارة العام الماضي، حتى وأن بعض القطع مثل مرايا 2022، ستكون غير قانونية في الموسم المقبل، لأنها أصغر من اللازم.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت السيارة المعروضة ستشارك في تجارب البحرين، اعترف هورنر بأن السيارة التي عُرضت ليست الجديدة.
فقال: "أعتقد أن السيارة التي رأيناها اليوم، ستكون مختلفة بعض الشيء عن التي سنراها في البحرين".
وأكمل: "حدث اليوم كان بمثابة الاستعداد للموسم المقبل، مع شركائنا وبالطبع الإعلان الهام عن الشراكة مع فورد".
وتابع: "إقامة حدث هنا في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق بالنسبة إلى ريد بُل. ما رأيناه لن يكون مماثلاً تماماً لما سنراه على الحلبة في البحرين".
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل
تصوير: ريد بُل
من جهته، كشف ماكس فيرستابن حامل اللقب بأنه لم يرَ السيارة الجديدة بعد ولم يبدِ اهتماماً بمدى اختلافها عن سابقتها.
فقال: "بصراحة، لم أرها بعد. تكلمنا فقط حيال الأداء والتحديثات وأزمنة اللفات".
واختتم: "لم أرَ صورها بعد لأنني لست مهتماً بذلك. ما أهتم به هو سيارة سريعة".
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هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي
هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي هورنر يدلي برأيه حيال شكل سيارة ريد بُل "آر.بي19" الحقيقي
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