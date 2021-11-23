هورنر يدافع عن "مقاربته الصريحة في الحديث" في الفورمولا واحد

تلقّى هورنر تحذيرًا رسميًا من مراقبي "فيا" عقب سباق قطر إثر تعليقاته التي وصف فيها أحد المارشلز "بالوغد" إثر تلويحه بعلم أصفر مزدوج خلال التصفيات.

وكانت تلك الأعلام هي التي تسببت بخرق ماكس فيرشتابن للقوانين وتلقيه عقوبة التراجع 5 مراكز على شبكة الانطلاق لتجاهله الإشارات التحذيرية.

وأتت تعليقات هورنر حول المارشل في أعقاب تصاعد التوتر ضمن معركة اللقب بين مرسيدس وريد بُل خلال الأسابيع الأخيرة.

لكن وبينما اعتذر لتحديد فرد بعينه من المارشلز وانتقاده، دافع هورنر عن مقاربته بالحديث الصريح وانتقاد الأمور التي يعتقد بأنها خاطئة.

إذ وعند سؤاله إذا ما يشعر بالندم حيال الطريقة التي تحدّث بها، قال هورنر: "لا، على الإطلاق. أنا متحدّث صريح ودومًا ما تعاملت مع نفسي على هذا الأساس".

وأضاف: "أنا لست شخصًا عاطفيًا بشكل مُفرط، ولا أرغب كذلك بصبّ غضبي أمام الكاميرات. ليست لدي مشكلة مع الطريقة التي أتعامل بها، وسأظل مع ذات الطريقة في المستقبل".

وتابع: "المشكلة الوحيدة في رأيي، فيما يتعلق بالمارشل، أنه وإذا ما كانت هنالك أيّة إساءة في الإشارة إلى علم أصفر منحرف، فلم يكن المقصود بها أيّ فرد أو أيّ مارشل".

وأكمل: "لا أعلم إذا ما كنتم قد سمعتم الحوار الذي أجريته (والذي أدلى فيه بتلك التعليقات)، لكنني لم أر بأنه غير منطقي".

وقد أكّد هورنر على أن تعليقاته حول المارشل ربما احتدت بسبب انزعاجه من الطريقة التي تمّت بها إدارة وضع الأعلام الصفراء في التصفيات ما أدّى إلى عقوبة فيرشتابن.

فقال: "أكّدت للمراقبين أنني لم أقصد الإساءة لأحد، حيث أن الأكثر إحباطًا كان وجود ثلاث أو أربع سيارات تتجاوز ذات السيارة من دون أعلام صفراء، لكن سيارتنا يتم التلويح لها بعلم أصفر".