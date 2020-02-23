هورنر يُدافع عن "استنساخ" الفرق الصغيرة للسيارات في الفورمولا واحد

أثار فريق ريسينغ بوينت بعض الجدل هذا الأسبوع عندما كشف سيارته الجديدة "آر.بي20" التي استلهمت أغلب تصاميمها من سيارة مرسيدس من العام الماضي.

وفي حين أنّ بعض الفرق لم تكن سعيدة بفكرة نسخ الفرق لبعضها البعض، يعتقد هورنر بأنّ أيّ فكرة من شأنها مساعدة الفرق الصغيرة لتكون أكثر تنافسيّة تُعدّ مكسبًا إضافيًا.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّ التعاونات تُعدّ منطقيّة. لولا ذلك كيف يُمكن لفرق مثل ألفا توري وريسينغ بوينت وهاس، أو حتّى ساوبر (ألفا روميو) المنافسة لو لم يكن بوسعها شراء أنظمة التعليق وعلب التروس. ستتطلّب جميع أعمال البحث والتطوير لتصنيع هذه المكوّنات الكثير من الموارد حينها".

وأردف: "بالطبع يبدو أنّ بعض الفرق تقدّمت أكثر من أخرى على صعيد الاستنساخ، لكن طالما أنّهم يمتثلون للقوانين، فلا أرى أيّ مشكلة في ذلك".

وأكمل: "يوفّر ذلك تشكيلة أكثر تنافسيّة بالنسبة لليبرتي. وبالنسبة للفرق فإنّ ذلك يجعل تكاليف الفورمولا واحد مقبولة أكثر قليلًا. بالطبع لا تريد أن تكون جميع السيارات العشر متطابقة، لكنّني أعتقد بأنّ هناك مكوّنات يُمكن نقلها (إلى السيارات الأخرى)، مثل نظام التعليق وعلب التروس على سبيل المثال، ذلك منطقيٌ للغاية".

وفي حين أنّ أحدًا لم يُشر إلى أنّ ريسينغ بوينت خرقت القوانين بتصاميمها، طالب أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بتطبيق مراقبة أكثر صرامة لتعاون الفرق من أجل التأكّد من امتثال الجميع للقوانين.

وقال الألماني: "لأكون صادقًا أعتقد بأنّ القوانين واضحة حيال ما يُسمح بفعله وما يُحظر، وبالطبع من المهمّ أن يتمّ اتّباع القوانين ونحن في 2020".

وأكمل: "هناك حدودٌ لما يُسمح به لكلّ فريق، على سبيل المثال بالنسبة لأنظمة الموائع الحسابيّة وساعات نفق الهواء. أفترض بأنّه تتمّ مراقبة ذلك بشكلٍ مناسب الآن، أعني مثلاً أنّ أحدًا لا يُنجز عملًا ويقوم بنقله إلى فريقٍ آخر، كون ذلك لا يقع تحت مظلّة القوانين".