هورنر يحسم شائعات محركات ريد بُل الجديدة لموسم 2026 في الفورمولا واحد

سيتم العمل على وحدات طاقة ريد بُل الجديدة بالتعاون مع فورد، وذلك بهدف تسهيل بدء العلامة النمساوية لحقبة المحركات الجديدة بالشكل الأمثل.

كما أن الفريق يعمل بالفعل وبجدّ على عملية تقييم الأداء للحقبة المقبلة.

لكن مؤخراً، خرجت عدة شائعات تشير إلى أن مستوى التقدم الذي حققته ريد بُل في مشروعها لا يسير كما يجب.

إلا أن هورنر شددّ أن كل شيء يسير وفق المخطط.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تعليقاً على مستوى العمل المنجز: "مع المحرك، نحن نتقدم بشكل سريع تزامناً مع كوننا مصنعين جدداً لوحدة الطاقة. لكن الفريق على قدر التحدي بالفعل".

وأكمل: "منشآتنا كاملة، سواء لناحية الاختبارات والتطوير والعمل على الداينو وغير ذلك إضافة إلى قدراتنا التصنيعية".

وتابع: "لكن فترة سنتين في عالم المحركات تعتبر فترة قصيرة جداً. نحن ضمن منحى تعلم تصاعديّ، لكننا ضمن الموقع الذي نتوقعه في هذه المرحلة من الزمن".

ورغم أن ريد بُل لا تعلم المستوى الذي وصل إليه المصنعون الآخرون، لكن هورنر أوضح أن هناك مستويات معينة للأداء يجب الوصول إليها ضمن خطة 2026، وقد تم بالفعل الوصول إليها.

فقال: "لقد حققنا الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. الآن، من الصعب مقارنتها بما وصل إليه المنافسون".

وأكمل: "لكن ما نقوم به خلف الكواليس هائل، لأننا ننافس حرفياً ضد عقارب الساعة".

وحالة عدم اليقين إزاء أداء محركات ريد بُل لموسم 2026 أشعل بعض التكهنات سابقاً بأن ذلك قد يدفع ماكس فيرستابن للتشكيك بمستقبله طويل الأمد مع العلامة النمساوية.

لكن بطل العالم ثلاث مرات شدّد على أنه من المبكر لأوانه الكلام عن ذلك.

فقال: "إن كان عليّ التكهّن والتفكير بكل شيء.. فقد أكون قلقاً حيال بقائي حياً للغد، أليس كذلك"".

وأكمل: "لذا لا أقلق كثيراً حيال هذه المسائل".

وأضاف: "بالطبع، لديّ تواصل وثيق مع كريستيان ومع العاملين هناك. الجميع يعمل بأقصى طاقة، لا داعي للهلع حيال ذلك. لم نصل بعد إلى 2026".