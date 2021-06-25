هورنر يحذّر من مخاطر قانون تعديل زمن وقفات الصيانة ويشكك في أسبابه

أصدرت "فيا" توجيهًا تقنيًا جديدًا على هامش جائزة النمسا الكبرى يهدف إلى ضمان عدم استغلال الفرق للمستشعرات الأوتوماتيكية من أجل تسريع بعض عوامل وقفة الصيانة.

وسيتوجب على الفرق بدءًا من جائزة المجر الكبرى ضمان أن تكون استجابة نزول السيارة وتسريحها من منصة الصيانة مبنية على أزمنة ردود الفعل البشرية.

وكانت هنالك شكوك حيال أن بعض الفرق قد وجدت أفضلية عبر استخدام أنظمة أوتوماتيكية لإزالة زمن الاستجابة وبالتالي إكمال وقفات صيانة أسرع.

ومع تواجد ريد بُل على رأس قائمة الفرق الأسرع لناحية وقفات الصيانة، فلا يشك هورنر بأن التوجيه التقني الجديد هو جزء من مساعي الفرق المنافسة لمحاولة إبطاء فريقه.

حيث شكّك البريطاني في الأسباب وراء خطوة "فيا" الأخيرة، إذ يعتقد بأن تطبيق زمن أدنى للاستجابة قد يتسبب في مزيد من التعقيدات.

فقال: "أعتقد أنه وكي يتعيّن عليك حجز السيارة لعشرين من الثانية، فيُمكن الجدل بأن ذلك قد يمثّل وضعًا خطيرًا كونك تقيّم حينها الفوارق لديك".

وأضاف: "الشخص الذي يسرّح السيارة عليه القيام بذلك التقييم، وأعتقد بأنه لم يتم التفكير بشكل جيّد في تلك الخطوة".

وتابع: "الفورمولا واحد تتمحور حول الابتكار والمنافسة، حيث أن رؤية وقفة صيانة يتم إكمالها في أقل من ثانيتين لهي ميزة استثنائية للبطولة، وعلينا أن نشجّع ذلك، لا أن نسيطر عليه، وإلّا أين سيتوقف ذلك؟".

وأكمل: "قد يتم إخبارنا بعد ذلك أي طريق نسلك إلى داخل المرآب، وأين ينبغي أن نجلس ضمن خط الحظائر وأي الأزرار ينبغي أن نضغط عليها".

هذا وشكّك هورنر أيضاً في سبب حاجة "فيا" للتدخل في مسألة زمن وقفات الصيانة من الأساس، لا سيّما وأن الفرق تواجه بالفعل عقوبات ضخمة إذا ما أفسدت وقفات صيانتها.

حيث قال: "أجد تلك الخطوة محبطة بعض الشيء. إنه واجب المتنافس أن يضمن سلامة السيارة، كما أن عقوبة عدم تركيب الإطار بشكل جيّد هي أنه يتعين عليك إيقاف السيارة على الفور، وهي عقوبة كبيرة جدًا. لذا ما الذي يحاول التوجيه التقني تحقيقه؟ لا أفهم في الحقيقة كوني أعتقد بأن هنالك بالفعل الكثير من التعقيد في المسألة".

واختتم: "ولكن بالطبّع عندما تكون في وضع تنافسي، ولا يُمكن هزيمتك، عندها يكون الأمر الأكثر منطقية هو أن يحاول منافسوك إبطاءك وهذا من الواضح هو ما يحدث هنا".