هورنر يُحدد خطط ريد بُل من أجل ريكاردو في 2023 ويستبعد عودته بشكل أساسي مع الفريق

يتّجه ريكاردو للعودة إلى معسكر ريد بُل في موسم 2023 كسائق ثالث بعد خسارة مقعده مع مكلارين.

وكشف هيلموت ماركو مستشار ريد بُل في لقاء له مع قناة سكاي الألمانية بالأمس في أبوظبي أن ريكاردو سينضم للفريق كسائق ثالث، لكن برز بعد ذلك أن الأسترالي لم يوقّع بعد مع العلامة النمساوية.

فيما أكّد هورنر مدير الفريق اليوم السبت أنه لم يتم توقيع الصفقة بعد، وأن ماركو أعلن ذلك في لحظة حماسة، كما أوضح بأن ريكاردو ما يزال أحد أكبر الأسماء والشخصيات في الرياضة، ما يجعله خيارًا مثاليًا ليكون السائق الثالث.

وسيشهد هذا الدور قيام ريكاردو بعدد من الواجبات التسويقية مثل التجارب الاستعراضية، إلى جانب توفير الدعم عبر جهاز المحاكاة لسائقي السباقات ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

"في ظل المتطلبات المفروضة على سائقي السباقات في هذه الأيام، فقط من الناحية التسويقية وحدها، فنحن فريق متفاعل للغاية، ونقوم بالكثير الكثير من التجارب الاستعراضية والأحداث" قال هورنر.

وأضاف: "أن يكون لدينا سائق بمكانة دانيال وتاريخه مع الفريق وداخل هذه المجموعة لهو أمر مهم بالنسبة لنا. وسيعني كذلك أنه سيظل محافظًا على ذلك الرابط مع الفورمولا واحد، وبالطبع سنستغل خبراته على جهاز المحاكاة كذلك".

وتابع: "سيحضر دانيال على الأرجح بعض الأحداث، بالطبّع إذا ما وقّع مع الفريق. أنا واثق بأن كل ذلك سيكون واضحًا بمجرد أن يوقّع العقد مع الفريق".

هذا وكان ريكاردو قد أوضح رغبته بالعودة إلى مقعد التسابق في 2024 إذا ما كان ذلك ممكنًا، لكن هورنر استبعد فرصة أن يكون الأسترالي خيارًا طويل الأمد مع ريد بُل كسائق سباقات، مُشيرًا إلى أن الفريق ملتزم حاليًا مع بيريز وفيرستابن.

حيث قال: "لا. عقد دانيال محدد جدًا ولسبب محدد. لدينا عقد مع تشيكو للعامين المُقبلين، كما أن الشراكة بين ماكس وتشيكو كانت نتيجتها مذهلة، مع الخمس ثنائيات التي حققاها حتى الآن في هذا الموسم، وبطولة الصانعين التي لم نحصدها لـ 8 أعوام كانت إنجازًا استثنائيًا".