هورنر يثني على "جايسون ستاثام" فريق ريد بُل على حُسن تعامله مع فيرستابن
ألقى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بمزحة وصف فيها جيانبيرو لامبيازي مهندس سباق ماكس فيرستابن، بـ "جايسون ستاثام" الفريق، نظراً "لقوة شخصيته" التي تمكنه من الردّ على انفعالات فيرستابن.
أثار الخلاف الشفهي بين فيرستابن ومهندس سباقه لامبيازي، بعض الدهشة، خلال مجريات تصفيات يوم الجمعة في بلجيكا.
وتلا ذلك نوع من الحوار المتوتر بينهما خلال السباق، وبشكل خاص حين طلب لامبيازي من الهولندي "استعمال رأسه" خلال القسم الأخير حين كان فيرستابن يضغط بشكل كبير على إطاراته.
ولاحقاً، ألقى فيرستابن بمزحة حيال رغبته مواصلة الضغط لمنح وقفة صيانة تدريبية لفريق ريد بُل، الفكرة التي رفضها مهندسه مباشرة.
وحين سُئِل حول هذه المسألة، أثنى هورنر على لامبيازي لامتلاكه شخصية قوية تسمح له التعامل مع "زبون متطلب" مثل فيرستابن، مشبّهاً إياه بنجم أفلام الحركة الهوليوودي الشهير "جايسون ستاثام".
فقال: "أعتقد أنك كمهندس سباق ماكس فيرستابن، عليك التحلي بشخصية قوية، لأنه زبون قويّ متطلب".
وأكمل: "الكثير من مهندسي السباقات يتحطمون تحت الضغط، ولا بد من شخصية قوية لتحمل ذلك".
وأردف: "جيانبيرو لامبيازي لدينا بمثابة جايسون ستاثام باعتقادي، إنهما متشابهان بالتأكيد..! فهو يتعامل معه بحزم لكن بعدل، وهناك احترام رائع بينهما".
واسترسل: "المشكلة الوحيدة في مثل ذلك الحوار السابق بينهما، أن هناك 200 مليون شخص قد سمعوه. لكن هناك علاقة رائعة وثقة عالية بينهما".
من جهته، كشف فيرستابن أن رسالته تلك حيال وقفة الصيانة الإضافية كانت أشبه بمزحة، حيث اعترف قائلاً: "كنت أعلم أن الفريق لا يريد وقفة إضافية، لكنني ذكرتها، وذلك ربما لأجعلهم يتوترون قليلاً…".
وحين سُئِل إن كان فيرستابن الذي يسير بخطى واثقة على طريق إحراز لقبه العالمي الثالث، يتعامل مع الوضع بشكل أكثر سهولة مقارنة مع طاقم عمل الفريق، ردّ هورنر: "أعتقد أن جزءاً من ذلك صحيح".
وأكمل: "لكن علينا أن نتذكر بأن المهندسين ومهندسي الأداء، يتعاملون مع البيانات التي أمامهم فقط".
وتابع: "يمكنهم رؤية ومتابعة أسلوب القيادة، ويعلمون ما يمكن استخلاصه من السيارة وغير ذلك".
واسترسل: "قلت لـ لامبيازي ’أعلم ما يقوم به، إنه يحاول بناء فارق لوقفة صيانة’ لكن لامبيازي قال ’أعتقد أنه يتعامل بسهولة مع كل شيء، فجميع المؤشرات تحت السيطرة بشكل تام’".
وأردف: "هناك ثقة متبادلة بينهما وذلك أمر هام جداً. في بعض الأحيان نسمع عبارات متوترة بينهما، لكن كل شيء يهدأ بسرعة".
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل
تصوير: إريك جونيوس
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