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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / أخبار عاجلة

هورنر يتوقع من جميع الفرق التوقيع على اتفاقية الكونكورد الجديدة بالرغم من موقف مرسيدس

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هورنر يتوقع من جميع الفرق التوقيع على اتفاقية الكونكورد الجديدة بالرغم من موقف مرسيدس
08-08-2020

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن جميع فرق الفورمولا واحد ستوقع على اتفاقية كونكورد الجديدة بالرغم من ممانعة مرسيدس، متوقعاً أن تكتمل الإجراءات "في غضون الأيام القليلة المقبلة".

باتت الفورمولا واحد قريبة من إكمال محادثاتها مع الفرق حيال اتفاقية كونكورد الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ في موسم 2021، مع انتهاء اتفاقية الكونكورد الحالية.

وأشارت عدة فرق إلى أنها جاهزة للتوقيع على الاتفاقية الجديدة، لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس أوضح أن السهام الفضية غير راضية حيال الكيفية التي تسير بها المفاوضات.

كما أشار وولف إلى أغلب الفرق تتطلع إلى المزيد من التغييرات في الاتفاقية، لكنها لا ترغب بالكلام عن ذلك علناً لأن ذلك "يزعج" ليبرتي ميديا مالكة الأسهم التجارية.

وأمام جميع فرق الفورمولا واحد موعد نهائي حتى يوم 12 أغسطس/آب الجاري للتوقيع على الاتفاقية، حيث أكدت البطولة أنها "لن تؤجل أكثر"، على ضوء تعليقات وولف.

ويبدو هورنر واثقاً من أن الجميع سيوقع على اتفاقية كونكورد الجديدة بالرغم من التحفظات.

حيث قال: "هذه المرة الثالثة على الأقل التي نخوض فيها بمثل هذا الوضع. أعتقد أن الاتفاقية أمر واقع. محتواها سري بين الفرق والمروّج".

وأكمل: "لا بد من النظر إلى الصورة الأكبر كشراكة. نحتاج من ليبرتي أن تجلب المزيد من العوائد المالية إلى الرياضة وتعزز من انتشارها، وفي نهاية المطاف فإن جميع الفرق ستشارك وستستفيد".

واسترسل: "أنا واثق أن كل شيء سيكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة".

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بالمقابل، لم يؤكد هورنر بشكل قطعي أن ريد بُل مستعدة لتوقيع الاتفاقية الجديدة، حيث أوضح أن الفريق بحاجة "لرؤية الشكل النهائي من الاتفاقية في البداية"، لكنه يتوقع أن الجميع مستعد للتوقيع.

فقال: "أعتقد أنها مسألة أيام لا أكثر. أعتقد أن الجميع سيوقع في مرحلة ما".

لكنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس قال بأنّ السهام الفضية غير جاهزة بعد للتوقيع على الشروط، وعبّر عن انزعاجه من الطريقة التي سارت بها بعض المحادثات.

حيث قال النمساوي: "من الواضح أنّ المحادثات تشمل الفرق العشرة، وفيا وإدارة الفورمولا واحد، ونحترم أنّ لكلّ طرف وجهة نظره ومصالحه الخاصة".

وأكمل: "بالنسبة لنا كمرسيدس فقد أوضحنا أنّنا سعداء بالتوزيع المتكافئ للجوائز الماليّة. نتّفق على طريقة مكافأة النجاح وجعل ذلك ممكناً للجميع".

وأضاف: "سأقول بأنّنا أكبر ضحيّة على صعيد خسائر الجوائز الماليّة في خضمّ كلّ ذلك. حافظت فيراري على موقع تفاضليّ. وبالنسبة لريد بُل فإنّ الوضع يتوازن مع ألفا تاوري. لذا فإنّنا نحن أكثر طرف متضرّر".

وأردف: "أشعر بأنّ مرسيدس ساهمت في الرياضة على مرّ الأعوام الماضية. إلى جانب تنافسيّتنا على المسار فإنّ لدينا السائق الأكثر جاذبيّة على الصعيد الدوليّ".

ثمّ اختتم: "نشعر بأنّه لم يتمّ التعامل معنا بالطريقة المناسبة خلال تلك المفاوضات. لذا لا تزال هناك عدّة مواضيع مفتوحة على الأصعدة القانونيّة، والتجاريّة والرياضيّة".

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