هورنر يتوقّع معركة محتدمة بين 4 فرق خلال الأشهر الـ 18 المقبلة

شهد هذا الموسم 7 فائزين مختلفين من أربعة فرق، لكن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل هو المتربع حاليًا على قمة بطولة السائقين.

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن المعركة ستكون متقاربة أكثر في الموسم المُقبل وأن 4 فرق (ريد بُل، مكلارين، مرسيدس وفيراري) ستنافس على بطولة العالم.

حيث قال: "من الجيد للرياضة أن يكون هنالك 4 فرق تتنافس فيما بينها على الصدارة. وقد أصبح ذلك ممكنًا بسبب ثبات القوانين الحالي".

وأضاف: "إذا ما نظرنا إلى تاريخ هذه الرياضة، أذكر موسم 2005 عندما دخل فريقنا الفورمولا 1، حيث كانت لدى مكلارين أفضل سيارة، لكن وبسبب ثبات القوانين، فقد تقدم عدد من الفرق إلى الصدارة وتنافسوا فيما بينهم".

وتابع: "في 2026 سننتقل إلى قوانين جديدة وهذا سيؤدي إلى تمتّع فريق واحد بالأفضلية".

وأكمل: "لكننا سنرى معركة غاية في الاحتدام والتقارب بين أربعة فرق على مدار الأشهر الـ 18 المقبلة".