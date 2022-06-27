هورنر يتوقع عودة قوية لفريق مرسيدس في سيلفرستون وبول ريكار

دخلت مرسيدس موسم 2022 وهي تمنّي النفسَ بتعزيز سجلها الناصع الذي كلّلته باللقب الثامن على التوالي ضمن بطولة المصنّعين في 2021.

لكن السهام الفضية واجهت عدة مشاكل مع بداية حقبة القوانين التقنية الجديدة تمثلت بشكل أساسي في مشكلتَي "الارتدادات" و"القفز" اللتين أثّرتا بشكل بالغ على سيارتها "دبليو13".

وهذا ما ترك معركة الصدارة حكراً على فريقي ريد بُل وفيراري مع الاقتراب من منتصف الموسم.

وبالتوجه إلى سيلفرستون لجائزة بريطانيا الكبرى، يتوقع هورنر أن يواجه فريقه ريد بُل تحدياً أكبر بالرغم من الفوز بسبعة سباقات من أصلٍ تسعةٍ حتى الآن في 2022.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يعتقد بأن مرسيدس ستشكل خطراً في سيلفرستون: "بالتأكيد، أعتقد أنهم سيكونون أقوياء في سيلفرستون".

وأكمل: "لا أرى أي سبب يمنعهم من ذلك. في بول ريكار كذلك. أعتقد أن فيراري ستكون سريعة أيضاً في سيلفرستون".

وأردف: "قد تحمل هاتان الحلبتان تحدياً أكبر لنا بسبب خصائصهما. عدد انتصاراتنا حتى الآن مذهل، لكن سيلفرستون قد تشكل التحدي الأكبر لنا".

أحرزت مرسيدس ثمانية انتصارات في السباقات العشرة الأخيرة التي أقيمت في سيلفرستون، ولم تغِب عن المركز الأول إلا في جائزة بريطانيا الكبرى 2018 وجائزة الذكرى السبعين للفورمولا واحد التي أقيمت في 2020.

وتخطط مرسيدس لجلب بعض التحديثات ضمن سعيها للتقدم خطوة أخرى إلى الأمام لمنافسة ريد بُل وفيراري.

ويأتي هذا بعد النجاح في التخلص من "الارتدادات" بفضل التحديثات التي اعتمدها الفريق في إسبانيا.

بينما قررت ريد بُل إدخال تحديثاتها في وقت مبكر بهدف التفوق على فيراري منذ بداية الجولات الأوروبية في إيمولا شهر أبريل/نيسان الماضي.

وكشف هورنر أن العلامة النمساوية لا تخطط لجلب أية "تحديثات كبيرة" لسيارتها ما بين الفترة الحالية والعطلة الصيفية، بل تسعى بدلاً من ذلك لإدخال "بعض التطويرات الصغيرة والمكونات البديلة عن تلك التي انتهى عمرها الافتراضي".

واختتم: "إنها وتيرة تطوير مختلفة تماماً عما كنا نعتمده في المواسم السابقة".