هورنر يتوقع "عودة" ريكاردو من البداية المتعثرة لموسم 2024
يتوقع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن "يعود" دانيال ريكاردو من البداية المتعثرة التي واجهها في موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا واحد، كما أنه لا يلوم الأسترالي على حادثته في سباق جائزة اليابان الكبرى.
سيمون غالوي/ صور لات
تعرض ريكاردو لحادثة وانسحب من سباق اليابان في اللفة الأولى جرّاء احتكاكه بسيارة أليكس ألبون سائق ويليامز عند المنعطف الثالث، قبل أن ينزلق الثنائي ويصطدما بحواجز الإطارات.
ومع غياب ريكاردو عن التجارب الحرة الأولى في سوزوكا من أجل إشراك الناشئ أيومو إيواسا عوضًا عنه، فإن الانسحاب المبكر من السباق عرقل أكثر من جهود الأسترالي للعودة على المسار الصحيح في 2024.
حيث لم يتمكن ريكاردو من تسجيل النقاط حتى الآن، وما تزال معاناته مستمرة من أجل مجاراة زميله المتألق يوكي تسونودا، والذي زاد من حصيلة نقاطه إلى 7 نقاط على أرضه وأمام جماهيره في اليابان ليُبقي على فريقه آربي ضمن المركز السادس في ترتيب الصانعين.
لكن ووسط شائعات تعرض ريكاردو لضغط الحفاظ على مقعده من إمكانية استبداله بالسائق الاحتياطي ليام لاوسون، أكّد هورنر أنه يتوقع عودته قريبًا بمجرد أن يتمكن من إكمال نهاية أسبوع خالية من المشاكل والعقبات.
فقال: "دانيال سائق كبير، ولديه خبرة طويلة هنا، حيث يعلم كيفية سير الأمور".
وأضاف: "أعتقد أنه بحاجة فقط إلى حصد نتائج جيدة في جعبته، ومن ثم ستعود تلك الابتسامة العريضة. زميله يقدم نتائج جيدة، وذلك بطبيعة الحال يضعك تحت الضغط".
وتابع: "لكنه سبق وتواجد في ذلك الموقف، وأثق بأنه سيعود. فما نزال ضمن السباق الرابع في الموسم".
هذا ولم يلقِ هورنر باللوم على ريكاردو في حادثته في اليابان، حيث قال: "بدا بأن دانيال كان ينظر إلى اليسار، وأليكس كان على اليمين، حيث كانت حادثة تسابق".
وأكمل: "مكان الحادثة كان خطيرًا، لكن لحسن الحظ أن كليهما كان بحالة جيدة. لكن من خلال ما رأيته، من الصعب إلقاء اللوم على أحدهما".
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