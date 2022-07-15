هورنر يتوقع "سيارة مرسيدس سريعة" خلال جائزة فرنسا الكبرى

بعد المعاناة خلال النصف الأول لموسم 2022 الجاري جراء الارتدادات القوية وضعف التنافسية، بدا أن مرسيدس قد وجدت طريقها أخيراً في السباقات الأخيرة.

وأحرز لويس هاميلتون منصة التتويج الثالثة له على التوالي في جائزة النمسا الكبرى على حلبة تلائم سيارة السهام الفضية بشكل أقل من سيلفرستون.

بينما أكمل زميله جورج راسل السباق رابعاً للمرة الثانية في ثلاثة سباقات، بعد أن اضطر للانسحاب من بداية سباق بريطانيا بسبب حادثة.

وكان من المتوقع أن يحقق راسل وهاميلتون نتيجة جيدة في تصفيات النمسا، لكنهما تعرضا لحادثتين في القسم الثالث.

وهذا ما دفع توتو وولف مدير الفريق للتصريح بأن السهام الفضية تفتقر إلى عُشرين أو ثلاثة أعشار الثانية مقارنة بفريقي الصدارة ريد بُل وفيراري.

أما هورنر فيرى أن مرسيدس ستشكل تهديداً خلال جائزة فرنسا، خاصة بعد أن تخلصت من مشكلة "القفز" التي كانت تعاني منها.

فقال: "نتوقع أن يكونوا سريعين في بول ريكار. وقد أظهروا لمحات من ذلك بالفعل".

وأكمل: "خلال السباقين الأخيرين قدموا أداء جيداً ولم تكن هناك ’قفزات’ على الإطلاق، إنهم يشقون طريقهم رويداً رويداً إلى الأمام".

مع بداية موسم 2022 بدت مرسيدس وقد خسرت كثيراً من تنافسيتها لتتأخر بشكل كبير عن ريد بُل، لكنها حالياً لا تتأخر عن فيراري (التي تحتل المركز الثاني في الترتيب العام) إلا بـ 66 نقطة فقط.

لذا يتوقع هورنر أن تكون مرسيدس "منافسةً" إذ بوسع هاميلتون وراسل خطف نقاط ثمينة من ريد بُل وفيراري.

فقال: "أعتقد أنهم سيكونون منافسين. فهم يواصلون تسجيل النقاط بثبات".

وأكمل: "لست واثقاً من موقعهم ضمن ترتيب البطولتين (السائقين والمصنّعين) حالياً، لكن في بعض الأحيان قد يكون من المفيد تواجد عدد أكبر من السيارات القادرة على المنافسة، وفي بعض الأحيان لا".

واختتم: "لكنني أعتقد أن تواجد ست سيارات تتنافس على الفوز لهو أمر رائع بالنسبة للجمهور والمتابعين".