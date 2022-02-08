هورنر يتوقع دعماً أفضل لمدير السباقات في 2022

يجري الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حالياً تحقيقاً كاملاً في القرارات التي تم اتخاذها خلال سباق أبوظبي الختامي، حين تسببت إعادة انطلاق السباق في اللفة الأخيرة بعد سيارة الأمان، بتجاوز ماكس فيرشتابن لمنافسه لويس هاميلتون واقتناص اللقب.

وفشل مايكل ماسي مدير السباقات على الأقل في تطبيق فقرتَين من اللوائح الرياضية، ما أشعل في البداية احتجاجاً من قبل مرسيدس وتسبب أيضاً بتصريح هاميلتون بعد السباق والإشارة لوجود "تلاعب".

وما زالت الشكوك تحيط بمستقبل ماسي وسط تواصل المحادثات بين مدراء الفورمولا واحد، الفرق والسائقين.

وأشار محمد بن سُليّم الرئيس الجديد لـ "فيا" بوضوح إلى رغبته بحل المسألة، ما يعني إمكانية حصول تغيير في هيكلية إدارة السباقات لتقديم دعم أكبر لمدير السباق.

وضمن معرض كلامه مع قناة "سكاي سبورتس" على هامش حفل توزيع جوائز أوتوسبورت 2021 مساء يوم الأحد في لندن، أوضح هورنر أنه يتوقع رؤية تغييرات تضمن دعماً لمدير السباقات تؤهله لاتخاذ قرارات أفضل.

فقال: "وضع الرئيس الجديد تركيزه على هذه المسألة، أعتقد أن هناك رغبة بضمان تقديم دعم أفضل لمدير السباقات".

وتابع: "الأدوات التي نمتلكها كفرق أقوى بكثير مما بحوزة مايكل وفريقه. لذا أعتقد أنه كان هناك تركيز كبير على هذه المسألة خلال الفترة الشتوية".

وأردف: "أعتقد أنكم سترون دعماً أفضل لهذا المركز، ما سيعني قرارات أفضل. أعتقد أننا كذلك بحاجة للنظر في القوانين لتبسيط بعضها أيضاً".

كريستيان هورنر، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

وتتجه الفرق للاجتماع الأسبوع المقبل ضمن لجنة الفورمولا واحد لخوض النقاشات قبيل اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات لمنح الموافقة النهائية على أية تغييرات سنراها مع الموسم المقبل للبطولة.

ولم يتكلم هاميلتون علناً منذ السباق الختامي، لكنه نشر على قنوات التواصل الاجتماعي للمرة الأولى منذ ما يقارب شهرين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقال: "لقد كنت غائباً. وقد عدت الآن!".

وحين سُئِل إن كانت تداعيات السباق الختامي قد تركت أثرها على احتفال فيرشتابن وفريقه بالنجاح، رد هورنر: "كلا في الحقيقة، لأنّ الطرف الوحيد الذي ما زال يتكلم عن المسألة حتى الآن هو أنتم! (الإعلاميون)".

واختتم: "لقد استمتعنا بالفوز باللقب، ومن الواضح أن التركيز الآن منحصر على 2022. بات الموسم المنصرم من الماضي الآن، لكننا متحمسون للموسم الجديد".

يشار إلى أن ريد بُل ستكشف عن سيارتها الجديدة يوم الأربعاء قبل انطلاق القسم الأول من التجارب الشتوية في وقت لاحق من هذا الشهر في برشلونة.