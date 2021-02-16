هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون

وفي حال قرر هاميلتون ترك منافسات الفئة الملكة نهاية الموسم المقبل، فإن التكهنات تشير إلى فيرشتابن كبديل مباشر له.
وبالرغم من أنّ عقد فيرشتابن مع ريد بُل ينتهي بنهاية موسم 2023، لكن هناك تكهنات تشير إلى وجود بند في الاتفاق بينهما يسمح له بفسخ العقد بناءً على مستوى أداء السيارة، تماماً كما حصل مع سيباستيان فيتيل حين فسخ عقده مع ريد بُل لينتقل إلى صفوف فيراري موسم 2015.
ولمّحت ريد بُل سابقاً إلى وجود مثل هذا البند، لكن تمّ تأكيد وجوده بالفعل من قبل هورنر في حديث مع وسائل إعلام مختارة.
فقال: "جميع السائقين محميّون ببند لفك الارتباط، وفي الحقيقة لطالما كان هذا البند موجوداً".
وأكمل: "هناك عامل للأداء مرتبط بعقد ماكس. لن أخوض في تفاصيل ذلك. لأن ذلك لا علاقة له بوحدة الطاقة بأي شكل من الأشكال، بل هو مقياس للأداء ضمن فترة زمنية معينة".
واسترسل: "مثل جميع الأمور، فإن رغبة السائق بترك الفريق تتعلق أكثر بالعلاقات حوله أكثر من العقد نفسه. وعادة ما يستعمل السائق العقدَ حين يواجه مشكلة، وفقاً لخبرتي".
واستكمل: "العلاقة مع ماكس قوية جداً. إنه يثق بمشروعنا، وبما نقوم به. إنه يرى الاستثمارات التي تضخها ريد بُل، والتي كان آخرها وحدات الطاقة، كما أنه يثق بأفراد الطاقم".
وأردف: "أنا واثق أنه لن يحتاج لاستعمال بند فك الارتباط. أعتقد أن الأمر منوطٌ بنا لتقديم سيارة تنافسية. هذا ما يريده، وهذا ما نريده نحن".