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هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون

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هورنر يتوقع أن يكون فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال هاميلتون
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يتوقع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن يكون ماكس فيرشتابن "على رأس قائمة" مرسيدس حال اعتزال لويس هاميلتون، مؤكداً أن عقد الهولنديّ يتضمن بنداً يتعلق بالأداء يمكنّه من فك ارتباطه بالفريق.

أعلنت مرسيدس الأسبوع الماضي أن بطل العالم سبع مرات سيواصل المنافسة ضمن صفوفها لموسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد، لكن العقد لم يتضمن إلا موسماً واحداً، ما أشعل التكهنات حيال رغبة البريطاني بالاعتزال قريباً.

وفي حال قرر هاميلتون ترك منافسات الفئة الملكة نهاية الموسم المقبل، فإن التكهنات تشير إلى فيرشتابن كبديل مباشر له.

وبالرغم من أنّ عقد فيرشتابن مع ريد بُل ينتهي بنهاية موسم 2023، لكن هناك تكهنات تشير إلى وجود بند في الاتفاق بينهما يسمح له بفسخ العقد بناءً على مستوى أداء السيارة، تماماً كما حصل مع سيباستيان فيتيل حين فسخ عقده مع ريد بُل لينتقل إلى صفوف فيراري موسم 2015.

ولمّحت ريد بُل سابقاً إلى وجود مثل هذا البند، لكن تمّ تأكيد وجوده بالفعل من قبل هورنر في حديث مع وسائل إعلام مختارة.

فقال: "جميع السائقين محميّون ببند لفك الارتباط، وفي الحقيقة لطالما كان هذا البند موجوداً".

وأكمل: "هناك عامل للأداء مرتبط بعقد ماكس. لن أخوض في تفاصيل ذلك. لأن ذلك لا علاقة له بوحدة الطاقة بأي شكل من الأشكال، بل هو مقياس للأداء ضمن فترة زمنية معينة".

واسترسل: "مثل جميع الأمور، فإن رغبة السائق بترك الفريق تتعلق أكثر بالعلاقات حوله أكثر من العقد نفسه. وعادة ما يستعمل السائق العقدَ حين يواجه مشكلة، وفقاً لخبرتي".

واستكمل: "العلاقة مع ماكس قوية جداً. إنه يثق بمشروعنا، وبما نقوم به. إنه يرى الاستثمارات التي تضخها ريد بُل، والتي كان آخرها وحدات الطاقة، كما أنه يثق بأفراد الطاقم".

وأردف: "أنا واثق أنه لن يحتاج لاستعمال بند فك الارتباط. أعتقد أن الأمر منوطٌ بنا لتقديم سيارة تنافسية. هذا ما يريده، وهذا ما نريده نحن".

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وحين سُئِل إن كان قلقاً حيال إمكانية سعي مرسيدس لضمّ فيرشتابن في حال قرر هاميلتون الاعتزال، أشار هورنر إلى أنه من المنطقي للسهام الفضية تواجد فيرشتابن "في رأس القائمة".

فقال: "أنا واثق أنه وفي حال قرر لويس الاعتزال، فإن ماكس سيكون على رأس القائمة القصيرة من المرشحين بديلاً عنه".

وأكمل: "لكن، لديهم كذلك جورج راسل. لديهم سائقون آخرون جاهزون للمشاركة. أعتقد مجدداً أن الأمر مرتبط بالعلاقة مع الفريق، وكذلك سعينا لتقديم سيارة تنافسية".

وتابع: "ليست هناك ضمانات لموسم 2022. إنها بداية من الصفر مجدداً. ستكون هناك تغييرات كبيرة في الترتيب، وهذا ما يأتي عادة بعد تغيير كبير في القوانين".

يشار إلى أن فيرشتابن يمتلك عقداً طويل الأمد مع ريد بُل منذ 2020، يمتدّ حتى أربعة مواسم، حيث حقق مع الفريق عدة انتصارات إضافة إلى المركز الثالث ضمن بطولة السائقين خلال الموسمين الماضيين.

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الكاتب خلدون يونس

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