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هورنر يتوقع أن هاميلتون بدأ "يشعر بالقلق" جراء معركته مع فيرشتابن

لمّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أن سائقه ماكس فيرشتابن ربما بدأ يُقلق لويس هاميلتون، وذلك بناءً على تعليقات بطل العالم الأخيرة.

هورنر يتوقع أن هاميلتون بدأ "يشعر بالقلق" جراء معركته مع فيرشتابن

وسط الجدل الأخير حيال مدى قدرة هاميلتون وفيرشتابن على مواصلة معاركهما من دون حوادث، أشار بطل العالم إلى أن حركات التجاوز الجريئة التي يقوم بها سائق ريد بُل ربما نتيجة لسعيه لإثبات نفسه.

لكن هورنر نفى صحة تلك التعليقات، حيث يرى أن كلام البريطانيّ مؤشر على تفكيره المتواصل بتجاوزات فيرشتابن له.

فقال في مقابلة مع قناة "سكاي" معلقاً على تعليقات هاميلتون حيال فيرشتابن: "لويس يحب تلك الطريقة في الكلام الخالي من المعنى. لذا لا مشكلة في منحه فرصة الكلام!".

وأكمل: "أعتقد أن ماكس يقوم بعمله، ولديه رأيه وإرادته الخاصّان. يمكننا أن نرى - مع حقيقة أن لويس يشعر بضرورة الكلام بتلك الطريقة - أن ماكس ربما بات يُقلقه بعض الشيء".

وتابع: "أعتقد أن ذلك أمر رائع، إنه جزء من الرياضة. نحن ما زلنا في بداية معركة اللقب. ولم نصل بعد إلى منتصف الموسم".

واسترسل: "يمكننا أن نفترض أنهما سيبقيان ضمن هذه المعركة حتى آخر سباقات الموسم".

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وكانت تعليقات زاك براون مدير فريق حيال احتمالية تصادم هاميلتون وفيرشتابن، قد أشعلت فتيل هذه التعليقات. حيث أشار براون إلى أنها مسألة وقت فقط قبل أن تحصل حادثة بين الخصمَين اللدودَين.

وبينما لا يمكن لهورنر نفي إمكانية حصول ذلك، لكنه أشار إلى أنّ كلا السائقين يقوم بعمل جيد جداً لتفادي ذلك.

فقال: "أعتقد أن زاك أراد الاستفادة من الوضع بالتعليق عليه. لديك سائقان يتنافسان بشدة، وفقاً لحساباتي فإن ماكس نجح بتجاوز لويس ثلاث مرات مقابل مرة واحدة (لهاميلتون) فقط خلال السباقات، إنهما يتنافسان بشدة".

واختتم: "مع تواصل الموسم، فإن الضغط والترقب سيرتفعان بالتأكيد. لا أعتقد أن أي سائق يريد التسبب بحادثة، وأعتقد أن طريقة تنافسهما حتى الآن كانت مثالاً يحتذى".

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