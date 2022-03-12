هورنر يتوقّع أن تكون وقفات الصيانة أبطأ في 2022

ارتفع الوزن الأدنى للسيارات من 752 إلى 795 كلغ نتيجة الانتقال إلى إطارات الـ 18 إنشًا وتعزيز مستويات السلامة، فضلًا عن ثلاث كيلوغرامات إضافيّة تمّ الإعلان عنها خلال تجارب البحرين بسبب ثقل المكوّنات القياسيّة الأكثر من المتوقّع.

فضلًا عن ذلك فإنّ إطارات الـ 18 إنشًا أكبر حجمًا ولها أغطية، وهو ما يزيد من صعوبة التعامل معها.

وعادة ما كانت ريد بُل الفريق الأسرع على صعيد وقفات الصيانة، حيث سجّل الفريق أسرع ثماني وقفات صيانة في موسم 2021 بما فيها 1.88 ثانية، لكنّ هورنر يتوقّع صعوبة تكرار تلك الوقفات السريعة هذا العام.

وقال البريطاني: "وقفات الصيانة أصبحت أبطأ قليلًا. الإطارات أثقل وهناك القرص فيها الآن".

وأكمل: "لذا أشكّ في أنّنا سنحصل على وقفات بأقلّ من ثانيتين، نأمل أن تكون في فلك الثانيتين ونيّف، سيكون ذلك جيّدًا جدًا".

وأردف: "لحسن الحظّ فإنّ أولا يانسن (المسؤول عن رفع السيارة من الخلف) من أضخم الشباب لدينا على صعيد الطول. إنّه قوي، لأنّك تحتاج للعضلات لرفع هذه السيارات".

وشدّد هورنر على أنّ حجم سيارات 2022 زاد من صعوبة قيادتها بالنسبة للسائقين كذلك.

وقال في هذا الصدد: "هذه السيارات ضخمة، إنّها مثل القوارب، خاصة في المنعطفات البطيئة. وزنها يُقارب الـ 800 كلغ، إنّها أثقل بـ 50 كلغ من العام الماضي، وهي أضخم وأطول. لكنّها بذات السرعة في المنعطفات السريعة، إن لم تكن أسرع".

وأضاف: "بالنسبة للمنعطفات البطيئة فإنّ الفارق الأكبر هناك، إن هناك وقتٌ أطول في المنعطفات البطيئة".

وأكمل: "بالطبع يتأقلم السائقون ويتعلّمون خصائص هذه السيارات ومستويات الارتكازيّة والقوانين الجديدة، لكنّ سرعة تأقلمهم مدهشة".

وقدّمت ريد بُل تحديًا لجانب سيارتها اليوم السبت في البحرين، حيث قال هورنر أنّ ردود الفعل الاوليّة من سيرجيو بيريز كانت إيجابيّة، وتصدّر المكسيكيّ الفترة الصباحيّة.

وفي ما يتعلّق بإمكانيّات الفرق المنافسة، قال هورنر أنّ فيراري تبدو قويّة، لكنّه أشار إلى ويليامز كحزمة قويّة مفاجئة.

وقال: "الأمر الثابت هو أنّه في كلّ مرّة تتواجد فيها فيراري على المسار فإنّها تبدو تنافسيّة، أعتقد بأنّ مكلارين تبدو تنافسيّة عندما تعمل هي الأخرى".

وأكمل: "لم تُظهر مرسيدس قوّتها. السيارة تبدو صعبة المراس قليلًا. لكن هناك بعض المفاجآت مثل ويليامز التي كانت تنافسيّة على المسافات الطويلة. لذا من المستحيل توقّع ترتيب الأداء".