هورنر يتوقع أن تجلب فيراري تحديثات كبيرة في أوستن

يتوقع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن تجلب فيراري حزمة تحديثات كبيرة إلى جولة أوستن من أجل الإبقاء على حظوظها في معركة اللقب.

وهو ما أكّد عليه هورنر في حديثه عبر بودكاست F1 Nation عندما سُئل عن التحديثات التي تخطط ريد بُل لجلبها إلى حلبة الأمريكتين.

حيث قال: "أعتقد أن جميع الفرق ستجلب شيئًا ما إلى أوستن".

وأضاف: "سمعت أن فيراري ستجلب تحديثًا كبيرًا، وأعتقد أن مرسيدس، مكلارين، وباقي الفرق ستجلب حزمًا كذلك".

وتابع: "منذ سباق مونزا، بدأنا في تكوين صورة أوضح عن المشاكل التي نواجهها، ونسعى إلى بلوغ حل شامل في أوستن بسيارة متوازنة. فكما تعلمون، ما يمنح الثقة للسائق هو توازن السيارة".

هذا وأشار هورنر إلى أن القسم الأول من حلبة أوستن يتميز بسرعات عالية جدًا، مُضيفًا: "لقد قاموا بإعادة تعبيد جزء من المسار، ما يعني وجود متغير آخر علينا التعامل معه".

وأكمل: "هذه الجولة تشهد وجود سباق قصير أيضًا، لذا علينا أن نستهلها بوتيرة سريعة ونتجنب البدايات البطيئة مع مراعاة كل هذه العوامل".

واختتم: "الفريق يعمل بكامل طاقته من أجل فهم المشاكل ومعالجتها، ونحن نأمل إيجاد الحلول التي نبحث عنها للسيارة في أوستن".