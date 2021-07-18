هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن

كان هاميلتون وفيرشتابن بصدد خوض معركة حامية على الصدارة خلال نصف اللفّة الأولى على حلبة سيلفرستون، قبل أن يتواجد البريطاني على الخطّ الداخليّ من منعطف "كوبس" السريع.

وتشبّث فيرشتابن بموقعه على الخطّ الخارجي، وأثناء انعطافه فقد احتكّ إطاره الخلفيّ الأيمن بالإطار الأماميّ الأيسر لسيارة هاميلتون.

وتسبّب ذلك في التفاف سيارة الهولندي بعد انفصال إطاره، واندفع بسرعة عالية نحو جدار الإطارات.

وحقّق المراقبون في الواقعة – قبل أن يُعلنوا لاحقًا عند استئناف السباق عن توجيه عقوبة 10 ثوانٍ إلى هاميلتون – في حين حثّ هورنر مايكل ماسي ندير السباق على وضع اللوم على هاميلتون.

وبحديثه ضمن القناة اللاسلكيّة مع ماسي، قال هورنر: "لم يكن مطلقًا بجانبه عند الوصول إلى المنعطف".

وأضاف: "كلّ سائقٍ قاد على هذه الحلبة يعلم أنّه لا يُمكنك دفع إطارك على الخطّ الداخليّ من منعطف كوبس. كان حادثًا ضخمًا".

وأردف: "كان منعطف ماكس بنسبة 100 بالمئة. لذا أرى أنّ اللوم بأكمله يقع على هاميلتون الذي لم يكن عليه التواجد في ذلك الموقع".

وأكمل: "كان من الممكن أن تقع حادثة أكبر. الحمد لله أنّه خرج سليمًا. لذا آمل أن تتعاملوا مع الحادثة بالشكل المناسب".

وبحديثه لاحقًا إلى قناة "تشانل 4"، قال هورنر أنّ هكذا حركة عند منعطفٍ مثل "كوبس" لم تكن ممكنة أصلًا.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّها كانت محاولة يائسة. فشل في إتمام محاولة في القسم الأوّل من اللفّة، وهو ما يبدو أنّه كان متحضّرًا لفعله، ومن ثمّ جاءت تلك المحاولة اليائسة عبر وضع إطاره على الجهة الداخليّة، وهو ما لا تفعله".

وأكمل: "تعلمون أنّ منعطف كوبس من بين أسرع المنعطفات في العالم، لا تضع إطارك على الخطّ الداخليّ هكذا. تلك قيادة وسخة ببساطة".

كما قال هورنر أنّ فيرشتابن لم يُصب، لكنّه نُقل إلى المركز الطبي من أجل الخضوع للمزيد من الفحوصات.