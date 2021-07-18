تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2021 التالي / هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار عاجلة

هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن

شنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل هجومًا غاضبًا على لويس هاميلتون حيال "قيادته الوسخة" بعد احتكاك سائق مرسيدس بماكس فيرشتابن في اللفّة الأولى من سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد.

هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن

كان هاميلتون وفيرشتابن بصدد خوض معركة حامية على الصدارة خلال نصف اللفّة الأولى على حلبة سيلفرستون، قبل أن يتواجد البريطاني على الخطّ الداخليّ من منعطف "كوبس" السريع.

وتشبّث فيرشتابن بموقعه على الخطّ الخارجي، وأثناء انعطافه فقد احتكّ إطاره الخلفيّ الأيمن بالإطار الأماميّ الأيسر لسيارة هاميلتون.

وتسبّب ذلك في التفاف سيارة الهولندي بعد انفصال إطاره، واندفع بسرعة عالية نحو جدار الإطارات.

وحقّق المراقبون في الواقعة – قبل أن يُعلنوا لاحقًا عند استئناف السباق عن توجيه عقوبة 10 ثوانٍ إلى هاميلتون – في حين حثّ هورنر مايكل ماسي ندير السباق على وضع اللوم على هاميلتون.

وبحديثه ضمن القناة اللاسلكيّة مع ماسي، قال هورنر: "لم يكن مطلقًا بجانبه عند الوصول إلى المنعطف".

وأضاف: "كلّ سائقٍ قاد على هذه الحلبة يعلم أنّه لا يُمكنك دفع إطارك على الخطّ الداخليّ من منعطف كوبس. كان حادثًا ضخمًا".

وأردف: "كان منعطف ماكس بنسبة 100 بالمئة. لذا أرى أنّ اللوم بأكمله يقع على هاميلتون الذي لم يكن عليه التواجد في ذلك الموقع".

وأكمل: "كان من الممكن أن تقع حادثة أكبر. الحمد لله أنّه خرج سليمًا. لذا آمل أن تتعاملوا مع الحادثة بالشكل المناسب".

وبحديثه لاحقًا إلى قناة "تشانل 4"، قال هورنر أنّ هكذا حركة عند منعطفٍ مثل "كوبس" لم تكن ممكنة أصلًا.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّها كانت محاولة يائسة. فشل في إتمام محاولة في القسم الأوّل من اللفّة، وهو ما يبدو أنّه كان متحضّرًا لفعله، ومن ثمّ جاءت تلك المحاولة اليائسة عبر وضع إطاره على الجهة الداخليّة، وهو ما لا تفعله".

وأكمل: "تعلمون أنّ منعطف كوبس من بين أسرع المنعطفات في العالم، لا تضع إطارك على الخطّ الداخليّ هكذا. تلك قيادة وسخة ببساطة".

كما قال هورنر أنّ فيرشتابن لم يُصب، لكنّه نُقل إلى المركز الطبي من أجل الخضوع للمزيد من الفحوصات.

المشاركات
التعليقات
تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2021

المقال السابق

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2021

المقال التالي

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون

42 دقيقة
2
فورمولا 1

هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن

1 س
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

4
فورمولا 1

لوكلير: السباق القصير أشبه بحقبة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد

6 س
5
فورمولا 1

فيرشتابن يخطف 3 نقاط بفوزه بسباق التصفيات القصير في سيلفرستون

أحدث الأخبار
هاميلتون يصرّ بأنّ فيرشتابن لم يترك له مساحةً كافية قبل الحادث في سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون يصرّ بأنّ فيرشتابن لم يترك له مساحةً كافية قبل الحادث في سيلفرستون

نقل فيرشتابن للمستشفى بعد حادثه في سيلفرستون
فورمولا 1

نقل فيرشتابن للمستشفى بعد حادثه في سيلفرستون

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون

42د
هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن
فورمولا 1

هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن

1 س
تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى 2021

3 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون

هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

لوكلير: السباق القصير أشبه بحقبة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: السباق القصير أشبه بحقبة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد

فيرشتابن يخطف 3 نقاط بفوزه بسباق التصفيات القصير في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يخطف 3 نقاط بفوزه بسباق التصفيات القصير في سيلفرستون

سوزوكي تكشف عن كسوة درّاجتها لموسم 2019 من بطولة الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

سوزوكي تكشف عن كسوة درّاجتها لموسم 2019 من بطولة الموتو جي بي

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتمنى لو تُعاد الانطلاقة ليمنع فيرشتابن من الهيمنة على السباق التأهيلي

هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون

أحدث الأخبار

هاميلتون يصرّ بأنّ فيرشتابن لم يترك له مساحةً كافية قبل الحادث في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يصرّ بأنّ فيرشتابن لم يترك له مساحةً كافية قبل الحادث في سيلفرستون

نقل فيرشتابن للمستشفى بعد حادثه في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

نقل فيرشتابن للمستشفى بعد حادثه في سيلفرستون

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ينجو من دراما حادثه مع فيرشتابن ويُحقّق الفوز في سيلفرستون

هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر يتّهم هاميلتون بـ "القيادة الوسخة" بعد حادثه مع فيرشتابن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.