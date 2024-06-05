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هورنر يتكلم حول قرار الإبقاء على بيريز مع ريد بُل

 تكلم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حيال القرار الذي اتخذته العلامة النمساوية بتمديد عقد سيرجيو بيريز لموسمين إضافيين حتى نهاية 2026.

خلدون يونس
خلدون يونس
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل مع سيرجيو بيريز

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

أعلنت ريد بُل تمديد عقد بيريز لموسمين اثنين، ما يعني أنه سيبقى مع الفريق خلال أول موسم من حقبة المحركات الجديدة التي ستنطلق في 2026.

ورغم التكهنات حيال هذه المسألة، لكن يبدو أن ريد بُل تريد الإبقاء على بيئة مستقرة ضمن صفوف الفريق ربما لضمان نجمها الأساسي ماكس فيرستابن الذي كان هدفاً للكثير من الشائعات حيال مستقبله مع العلامة النمساوية.

لكن هورنر أكد مجدداً عقب إعلان التمديد، عن ثقته بسائقه المكسيكي وبالتشكيلة التي يمتلكها الفريق حامل اللقب.

وتعود زمالة بيريز وفيرستابن إلى 2021، حين حلّ بديلاً عن أليكسندر ألبون - الذي يقود حالياً مع ويليامز - كزميل للهولندي.

ويمتلك بيريز 5 انتصارات في جعبته، كما حقق مركز الوصافة الموسم الماضي.

"من المهم الآن تأكيد تشكيلتنا من السائقين لموسم 2025، ونحن مسرورون جداً بمواصلة العمل مع تشيكو" قال هورنر.

وأكمل: "التواصل والثبات هامان للفريق وكل من تشيكو وماكس، ناجحان، ويمتلكان علاقة زمالة قوية، حققا معاً أول ثنائية لنا (المركزان الأول والثاني) ضمن ترتيب البطولة، الموسم الماضي".

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وكان بيريز قد بدأ موسمه الحالي بقوة، ونجح بتحقيق المركز الثاني ثلاث مرات في أول أربع جولات.

إلا أنه واجه بعض الصعوبات في إيمولا وميامي، لكن هورنر قدم دعمه للمكسيكي مؤكداً على الثقة بقدرته على  استعادة الأداء المعهود.

فقال: "قدم تشيكو بداية قوية لموسم 2024 مع المركز الثاني في البحرين، السعودية واليابان ومن ثم منصة تتويج في الصين".

وأردف: "آخر سباقين كانا صعبين، خاصة مع تقارب المستويات بين الفرق. لكننا واثقون من قدرات تشيكو. نتطلع قدمه لعودته وإثبات أدائه وهذا ما رأيناه مراراً في السابق".

واختتم: "كان موسمنا العام الماضي متميزاً بحقّ، وعلينا العمل بجدّ للحفاظ على تلك المكانة، لكننا واثقون من تشكيلتنا ومن الفريق ككل".

 

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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