هورنر يتكلم حول عودة مشكلة قديمة إلى الفورمولا واحد
تكلم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل للفورمولا واحد عن عودة مشاكل الهواء المتّسخ مجدداً لتطغى على طبيعة المنافسات ولحاق السيارات ببعضها البعض خلال السباقات.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
أوضح هورنر أن سائقي الفورمولا واحد باتوا يواجهون حالياً مشكلة قديمة عادت للواجهة، ألا وهي الهواء المتسخ أثناء ملاحقة السيارات لبعضها البعض.
وأدلى هورنر بهذا التصريح بعد جائزة المجر الكبرى، حين واجه ماكس فيرستابن صعوبة في إكمال التجاوزات.
ويأتي ذلك رغم أن حقبة قوانين المؤثرات الأرضية الحالية، وُضعت بهدف الحدّ من تلك المشاكل وتسهيل لحاق السيارات ببعضها البعض.
لكن ومع الدخول في الموسم الثالث من هذه الحقبة، يرى هورنر أنه بات من الصعب مجدداً على السيارات اللحاق والاقتراب من بعضها البعض.
فقال: "لو استمعت إلى شكاوي السائقين، فستشعر بأنك عُدت بالزمن إلى موسم 2021 (قبل الحقبة الحالية)".
وأكمل: "رغم أن الوضع ليس بمثل ذلك السوء، لكن السيارات باتت أسرع واللحاق أصعب. بالتالي فإن الهواء المتسّخ أصبح مشكلة من جديد".
واختتم: "علينا تحليل البيانات لنرى شدة تأثير تلك المشكلة".
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