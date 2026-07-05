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هورنر يتحدث عن مستقبله في الفورمولا 1 بعد عودته إلى الحظيرة في جائزة بريطانيا الكبرى

عاد المدير التنفيذي ورئيس فريق ريد بُل السابق كريستيان هورنر إلى حظيرة بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة بريطانيا الكبرى، ليتحدث عن التكهنات المتزايدة بشأن إمكانية عودته إلى البطولة مع فريق ألبين أو شركة السيارات الصينية العملاقة "بي واي دي".

منشور:
كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ

كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون

سجل هورنر ظهوره الأول في البادوك منذ رحيله المفاجئ عن فريق ريد بُل في ميلتون كينز في يوليو/تموز 2025. ومنذ مغادرته، ارتبط اسمه بعدة شائعات تتحدث عن إمكانية عودته، سواء عبر الاستحواذ على حصة أقلية في فريق ألبين أو من خلال مشروع فريق ثانٍ عشر محتمل بدعم من شركة "بي واي دي".

وقال هورنر لشبكة "سكاي سبورتس إف1" قبل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى: "هذه هي المرة الأولى التي أعود فيها، ومن الرائع أن أكون هنا مجددًا في سيلفرستون".

وأضاف: "في النهاية، أنا مجرد مشجع. لم أفوّت أي سباق منذ عام 1993، لذا من الجميل أن أكون هنا".

وعندما سُئل عما إذا كان مشجعو الفورمولا 1 قد يشاهدونه مجددًا في موقع المنافسة، اكتفى هورنر بإجابة حذرة.

وقال: "لقد استمتعت بفترة الابتعاد. أمضيت 20 عامًا متواصلة مع ريد بُل، وكنت أقوم بأعمال أخرى قبل ذلك أيضًا، لذا فهذه هي المرة الأولى في حياتي التي أحصل فيها على بعض الوقت لأبتعد عن دوامة العمل".

وأكمل: "لكن بالنسبة إليّ، لن أفكر في العودة إلا إذا كان الأمر يمثل الفرصة المناسبة، وفرصة تملك إمكانية الفوز في نهاية المطاف".

وعند سؤاله عن الشائعات التي ربطته بألبين و"بي واي دي"، أضاف هورنر، البالغ من العمر 52 عامًا: "الأمر الرائع هو أن الفورمولا 1 تعيش فترة رائعة، والمنافسات كانت مذهلة هذا العام. ومن خلال متابعتي لها من خارج الكواليس، أرى أن الاهتمام بالفورمولا 1 وصل إلى مستويات هائلة".

وأكمل: "هناك اهتمام كبير من جهات عديدة ترغب في دخول الفورمولا 1. سنرى ما سيحدث، فأنا لست في عجلة من أمري".

ثمّ تابع: "'بي واي دي'؟ إنها جهة عملاقة، شركة ضخمة للغاية. لكن كانت هناك الكثير من التكهنات. أعتقد أن اسمي ارتبط حتى الآن بكل فريق على شبكة الانطلاق، لكنني موجود هنا فقط للاستمتاع بالمنافسات".

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