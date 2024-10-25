هورنر يؤكد: تسونودا سيقود سيارة ريد بُل في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي

أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل رايسينغ أن يوكي تسونودا سيقود سيارة الفريق آر.بي20 خلال تجارب ما بعد موسم للفورمولا 1 في أبوظبي.

هذا ولم تسبق لتسونودا سائق آربي الحالي قيادة سيارة ريد بُل في بيئة تنافسية، باستثناء بعض التجارب الاستعراضية، رغم أنه اختبر سيارة ريد بُل آر.بي18 في مهرجان غودوود للسرعة مرتديًا خوذة مفتوحة ونظارات واقية.

في المقابل، كانت هوندا حريصة على أن يختبر تسونودا سيارة ريد بُل في بيئة ذات صورة أوضح، وقد صرح كوجي واتانابي رئيس قسم السباقات لدى العلامة اليابانية لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة "طلبت بشدة أن يُمنح تسونودا الفرصة لقيادة واختبار سيارة ريد بُل".

وأوضح هورنر أن اختبار السيارة قد تم الاتفاق عليه "منذ فترة طويلة" وأنه يتطلع لمعرفة أداء تسونودا في سيارة قادرة على المنافسة على اللقب.

حيث قال: "يوكي هو عضو في الفريق الناشئ، وهذا شيء ناقشناه مع هوندا".

وأضاف: "سيختبر السيارة في خلال تجارب الإطارات بعد نهاية الموسم، وهذا شيء تم الاتفاق عليه منذ فترة طويلة".

وتابع: "سيكون من الجيد منحه هذه الفرصة مجددًا، وسيحصل على الفرصة للعمل مع مهندسي فريق ريد بُل رايسينغ ومعرفة كيفية أدائه في سيارتنا".

ويأتي هذا في الوقت الذي يبدو فيه أن تسونودا تم تجاهله من قبل فريق ريد بُل في الأشهر الأخيرة؛ حيث أن زميله في الفريق ليام لاوسون قد اختبر بالفعل سيارة آر.بي20 في تجارب إطارات سابقة هذا العام، حيث ارتبط النيوزيلندي بالفريق كبديل محتمل لسيرجيو بيريز الذي يواجه انتقادات كبيرة.

وعند سؤاله عما إذا كان الفريق يخطط لاتخاذ قرار نهائي بشأن تشكيلته في نهاية الموسم، مع احتمال انتقال لاوسون للدفاع عن ألوان فريق ريد بُل الأساسي بدلاً من بيريز، أكد هورنر أن بيريز لا يزال متعاقدًا للموسم المقبل.