جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

هورنر وماركو على خلاف حول هوية بديل بيريز

وفقاً لـ "F1 Oversteer"، فإن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل وهيلموت ماركو مستشار العلامة النمساوية لرياضة السيارات، على خلاف في وجهات النظر إزاء هوية السائق البديل المحتمل عن بيريز.

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

بات مركز بيريز في خطر مع فريقه ريد بُل عقب تراجعه حتى المركز الثامن مع نهاية سباق جائزة المجر الكبرى (ومن ثم تقدمه للسابع بعد عقوبة شطب نتيجة جورج راسل)، رغم أنه انطلق ثانياً.

وقام لويس هاميلتون، أوسكار بياستري وآخرون بتجاوز بيريز في القسم الأول من السباق.

كما خسر لصالح زميله ماكس فيرستابن الذي انطلق من المركز 11 وكذلك لصالح راسل، بعد وقفات الصيانة.

ولا يرى ماركو أية علامات إيجابية في وتيرة بيريز بعد سباق سبا، حيث عقد اجتماعاً مع هورنر لتقرير مصير المكسيكي، لكن دون الخروج بقرار واضح كذلك.

وانتقد ماركو أداء المكسيكي مشيراً إلى أنه كان يجب أن ينافس لدعم جهود فيرستابن ضمن بطولة المصنعين.

أما هورنر بالمقابل، أشار إلى أن الفريق يبحث عن الثبات، وأنه يمتلك وجهة نظر مختلفة حيال من يجب أن ينضم كبديل محتمل عن بيريز.

لكن ماركو يرى أنه يجب تقييم أفضل الخيارات لمستقبل الفريق كأولوية.

وسيتضح مستقبل بيريز مع ريد بُل بعد تقييم ونقاشات أخرى ستعقد خلال العطلة الصيفية.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مرسيدس متّهمة بإرسال رسالة "غير ضرورية" إلى هاميلتون

أبرز التعليقات

سيرجيو بيريز
More from
سيرجيو بيريز
ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم
راسل أمام هاميلتون مع ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس في سبا وبياستري ثالثاً

راسل أمام هاميلتون مع ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس في سبا وبياستري ثالثاً

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
راسل أمام هاميلتون مع ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس في سبا وبياستري ثالثاً
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن: ريد بُل كانت لتنافس على الفوز في سبا من دون عقوبة التراجع

فيرستابن: ريد بُل كانت لتنافس على الفوز في سبا من دون عقوبة التراجع

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
فيرستابن: ريد بُل كانت لتنافس على الفوز في سبا من دون عقوبة التراجع
نوريس نادم على الأخطاء "السخيفة الغبية" التي أبقته خلف فيرستابن في بلجيكا

نوريس نادم على الأخطاء "السخيفة الغبية" التي أبقته خلف فيرستابن في بلجيكا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
نوريس نادم على الأخطاء "السخيفة الغبية" التي أبقته خلف فيرستابن في بلجيكا
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

أحدث الأخبار

ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

F1 فورمولا 1
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط