هورنر وماركو على خلاف حول هوية بديل بيريز

بات مركز بيريز في خطر مع فريقه ريد بُل عقب تراجعه حتى المركز الثامن مع نهاية سباق جائزة المجر الكبرى (ومن ثم تقدمه للسابع بعد عقوبة شطب نتيجة جورج راسل)، رغم أنه انطلق ثانياً.

وقام لويس هاميلتون، أوسكار بياستري وآخرون بتجاوز بيريز في القسم الأول من السباق.

كما خسر لصالح زميله ماكس فيرستابن الذي انطلق من المركز 11 وكذلك لصالح راسل، بعد وقفات الصيانة.

ولا يرى ماركو أية علامات إيجابية في وتيرة بيريز بعد سباق سبا، حيث عقد اجتماعاً مع هورنر لتقرير مصير المكسيكي، لكن دون الخروج بقرار واضح كذلك.

وانتقد ماركو أداء المكسيكي مشيراً إلى أنه كان يجب أن ينافس لدعم جهود فيرستابن ضمن بطولة المصنعين.

أما هورنر بالمقابل، أشار إلى أن الفريق يبحث عن الثبات، وأنه يمتلك وجهة نظر مختلفة حيال من يجب أن ينضم كبديل محتمل عن بيريز.

لكن ماركو يرى أنه يجب تقييم أفضل الخيارات لمستقبل الفريق كأولوية.

وسيتضح مستقبل بيريز مع ريد بُل بعد تقييم ونقاشات أخرى ستعقد خلال العطلة الصيفية.