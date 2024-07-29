هورنر وماركو على خلاف حول هوية بديل بيريز
وفقاً لـ "F1 Oversteer"، فإن كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل وهيلموت ماركو مستشار العلامة النمساوية لرياضة السيارات، على خلاف في وجهات النظر إزاء هوية السائق البديل المحتمل عن بيريز.
بات مركز بيريز في خطر مع فريقه ريد بُل عقب تراجعه حتى المركز الثامن مع نهاية سباق جائزة المجر الكبرى (ومن ثم تقدمه للسابع بعد عقوبة شطب نتيجة جورج راسل)، رغم أنه انطلق ثانياً.
وقام لويس هاميلتون، أوسكار بياستري وآخرون بتجاوز بيريز في القسم الأول من السباق.
كما خسر لصالح زميله ماكس فيرستابن الذي انطلق من المركز 11 وكذلك لصالح راسل، بعد وقفات الصيانة.
ولا يرى ماركو أية علامات إيجابية في وتيرة بيريز بعد سباق سبا، حيث عقد اجتماعاً مع هورنر لتقرير مصير المكسيكي، لكن دون الخروج بقرار واضح كذلك.
وانتقد ماركو أداء المكسيكي مشيراً إلى أنه كان يجب أن ينافس لدعم جهود فيرستابن ضمن بطولة المصنعين.
أما هورنر بالمقابل، أشار إلى أن الفريق يبحث عن الثبات، وأنه يمتلك وجهة نظر مختلفة حيال من يجب أن ينضم كبديل محتمل عن بيريز.
لكن ماركو يرى أنه يجب تقييم أفضل الخيارات لمستقبل الفريق كأولوية.
وسيتضح مستقبل بيريز مع ريد بُل بعد تقييم ونقاشات أخرى ستعقد خلال العطلة الصيفية.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم
راسل أمام هاميلتون مع ثنائية مفاجئة لفريق مرسيدس في سبا وبياستري ثالثاً
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيرستابن: ريد بُل كانت لتنافس على الفوز في سبا من دون عقوبة التراجع
نوريس نادم على الأخطاء "السخيفة الغبية" التي أبقته خلف فيرستابن في بلجيكا
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات