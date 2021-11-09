هورنر: وسائل التواصل الاجتماعي "استغلّت" انتقاداتي لتسونودا في المكسيك

وجد تسونودا نفسه في مرمى نيران الهجوم عقب تصفيات جائزة المكسيك الكبرى عندما تسبب في إفساد آخر محاولة في القسم الحاسم لثنائي ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن إثر خروجه عن المسار.

وشعر كل من بيريز وفيرشتابن باستياء من الياباني، بينما أثار هورنر نفسه الجدل عندما قال بأن سائقيه "عانيا من تأثير تسونودا".

وقد أثارت طبيعة ذلك الهجوم من هورنر على تسونودا ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، مع استياء بعض المشجّعين من سائق ألفا تاوري، بينما شعر آخرون بأن ريد بُل قد تجاوزت الحدود بتوبيخ أحد أعضاء أكاديمية ناشئيها بهذا الشكل.

ويعتقد هورنر بأنه تم الإفراط في تأويل تعليقاته، كما يرى أن من حقوقه الأصيلة إبداء رأيه في السائقين الآخرين.

فقال: "أعتقد أنه وإذا ما نظرتم إلى سياق ما قيل، ومع مثل هذه الأمور في الرياضة، فإن لوسائل التواصل الاجتماعي عادة مؤسفة بانتقاء بعض العبارات ومن ثمّ استغلالها".

وأضاف: "أرى أنه سيكون من الممل للغاية إذا لم تكن قادرًا على التعليق حيال أداء أحد السائقين".

وفي حين كان هورنر مستاءً من تسونودا مباشرة عقب التصفيات، إلّا أنه أوضح بأن تحليلًا إضافيًا للواقعة قد غيّر من رأيه فيما حدث بعض الشيء.

إذ يشعر بأن تسونودا كان ليتفادى التدخّل مع بيريز وفيرشتابن إذا ما تم منحه معلومات أفضل من خط حظائر ألفا تاوري حول اقتراب السيارات الأخرى.

حيث قال: "أعتقد أنه وبعدما حصلت على فرصة تقييم ما حدث بشكل مستفيض، فمن المنصف القول بأنّ يوكي ربما كان ليحصل على مساعدة أكبر فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم نقلها إليه".

وأكمل: "ما حدث كان مؤسفًا، ولاسيّما لأنه كان هنالك فقط من أجل أن يمنح عامل السحب لزميله. لكن ما حدث قد حدث، وسارت الأمور على نحوٍ جيّد، حيث أن الانطلاق من الصف الثاني نجح معنا جدًا اليوم".