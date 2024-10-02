هورنر: وسائل الإعلام تركز على رحيل نيوي بدلاً عن ضمّ 200 موظف من مرسيدس
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن وسائل الإعلام تركز على بعض الأمور وتنسى البعض الآخر، وذلك على ضوء رحيل آدريان نيوي عبقري التصميم، وانتقاله إلى أستون مارتن.
أدرين نيوي، مدير التكنولوجيا في ريد بُل، وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
أعلنت ريد بُل عن خروج بعض الموظفين الهامين، وأشهرهم كان رحيل نيوي.
ومن بين الموظفين الآخرين المرموقين، جوناثان ويتلي، الذي سيصبح مدير فريق آودي حين تدخل العلامة الألمانية منافسات الفئة الملكة بشكل كامل بدءاً من موسم 2026.
واعترف هورنر بأن رحيل نيوي وويتلي بمثابة خسارة واضحة، لكنه يرى أن الفريق أكبر من مجرد موظفَين.
حيث قال في تصريح للقناة الرابعة: "كان آدريان جزءاً كبيراً من كل ما قمنا به، وسنتذكر كل ما حققناه معاً بفخر وسرور".
وأردف: "جوناثان موظف هام كذلك. لكن الحقيقة أننا قمنا بتوظيف ما يقارب 250 شخصاً خلال السنة الماضية ضمن القسم الجديد لوحدة الطاقة والمحرك".
وأضاف: "لكن وسائل الإعلام لا تتكلم عن خروج 200 موظف جلبناهم من مرسيدس".
واختتم: "بدلاً من ذلك، تركز على الموظفَين اللذين تركا صفوف الفريق، لأنهما أكثر شهرة".
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