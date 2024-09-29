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هورنر: وجدنا الاتجاه الصحيح لتطوير السيارة

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية وجدت أخيراً الاتجاه الصحيح لتطوير سيارتها وسط تراجع التأدية مؤخراً في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

أعلن هورنر أن الفريق قد وجد بالفعل الاتجاه الصحيح لتطوير السيارة، وأنه يعمل على تعزيز أهدافه لمواصلة المنافسة على اللقب.

وكانت ريد بُل قد خسرت صدارة الترتيب العام لصالح مكلارين، بينما ما زال سائقها ماكس فيرستابن يتصدر ترتيب بطولة السائقين أمام لاندو نوريس.

إلا أن هيمنة مكلارين الواضحة مؤخراً، إضافة إلى معاناة ريد بُل مع سيارتها، عوامل أدت لمزيد من الشكوك حيال قدرة العلامة النمساوية على مواصلة المنافسة.

وأوضح هورنر أنه وبينما كانت مونزا "أسوأ نقطة" وصل إليها الفريق، لكن عملية التعافي مستمرة منذ ذلك الحين.

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فقال: "كان بوسعنا رؤية المشاكل، لكن مونزا ساعدتنا على تحديد أصل المشكلة".

وأكمل: "يمكنني القول أن مونزا هي أسوأ نقطة لنا، لكننا بدأنا التعافي منذ ذلك الحين".

وضمن معرض كلامه حول التطويرات الأخيرة، أشار هورنر إلى أن السائقين شعرا بالفارق بالفعل.

فقال: "من الجيد أن السائقين يشعران بالفارق".

وأكمل: "أعتقد أننا وجدنا الاتجاه الصحيح".

يشار إلى أن ريد بُل ستجلب قطعاً جديدة لجائزة الأمريكيتين، لكن لم يتم تأكيد ذلك بشكل قطعي بعد.

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