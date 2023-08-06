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هورنر وبيريز يشرحان عبارة "ستتكلم معي الآن" خلال تصفيات بلجيكا

شرح كل من كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل وسيرجيو بيريز "المزحة" وراء كلامهما عبر اللاسلكي خلال تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
سيرجيو بيريز، مع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل

تأهل بيريز ثالثاً لسباق بلجيكا، خلف زميله ماكس فيرستابن وشارل لوكلير سائق فيراري.

بعد لفة بيريز السريعة الأخيرة في التصفيات، سُمع كريستيان هورنر على اللاسلكي وهو يهنئ المكسيكي، الذي ردّ عليه قائلاً: "آه، ستتكلم معي الآن…".

حيث ردّ هورنر: "سأتكلم معك. قلتُ لك المراكز الخمسة الأولى.. لقد تألقتَ!".

وانتشرت هذه المحادثة بشكل كبير على قنوات التواصل الاجتماعي، حيث ألقى المتابعون بشتّى أنواع التفسيرات والتكهنات بوجود توتر في العلاقة بين هورنر والمكسيكي.

لكن بيريز شرح "المزحة" وراء هذه العبارة التي تم اقتطاعها من سياقها.

فقال: "لقد كانت مزحة. فقد جاء كريستيان قبل التصفيات وقال لي: ’إن لم تتأهل ضمن المراكز الثلاثة الأولى فلن أتكلم معك طوال عطلة نهاية الأسبوع’".

وأكمل: "لذا، تكلم معي طوال عطلة نهاية الأسبوع (بعد التأهل ثالثاً)".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تلك المحادثة، ردّ هورنر: "قلتُ له أننا لن نتكلم معه إن لم يتأهل ضمن المراكز الخمسة الأولى!".

وأضاف: "يبدو أن هذه الطريقة مجدية… لذا سنجربها مجدداً في زاندفورت!".

وكانت تصفيات بلجيكا بمثابة نقطة عودة بيريز إلى أدائه الذي ظهر به بداية الموسم بعد أن فشل في الوصول للقسم الثالث من التصفيات لخمسة سباقات متتالية، واكتفى بالمركز التاسع في المجر.

وخلال السباق، تمكن بيريز من تحقيق المركز الثاني، بعد أن تجاوزه زميله فيرستابن الذي بدا في مستوى آخر تماماً أمام الجميع.

ويرى هورنر أن نتيجة بلجيكا ستمنح بيريز مزيداً من الثقة مع الوصول للعطلة الصيفية.

فقال: "أعتقد أنه سيحصل على الكثير من الثقة بعد هذه الجولة".

وأكمل: "وصل للصف الأول، تصدر السباق وأنهى ثانياً، وهو صاحب المركز الثاني خلف متصدر ترتيب البطولة، لذا أعتقد أنه سيحصل على الكثير من الثقة بعد هذه الجولة".

ماكس فيرستابن، سيرجيو بيريز، ريد بُل

ماكس فيرستابن، سيرجيو بيريز، ريد بُل

تصوير: ريد بُل

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