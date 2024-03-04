هورنر واثق تماماً من احتفاظه بمنصبه كمدير لفريق ريد بُل في الفورمولا واحد

كان هورنر هدفاً لتحقيق مستقبل من قبل شركة ريد بُل بعد ادعاءات طالته من قبل إحدى الموظفات اتهمته فيها بتصرفات غير لائقة.

وانتهى التحقيق المستقل الذي تواصل 8 أسابيع بتبرئة هورنر من كل تلك الادعاءات مع الاحتفاظ بحق الطرف المدعي بالاستئناف.

لكن الجدل تصاعد مجدداً حين تسربت - ومن قبل شخص مجهول - ما قيل أنها ملفات تضم دلائل من صور ومحادثات شخصية تُدين هورنر. وتم إرسالها إلى أشخاص في الفورمولا واحد وكذلك إلى مجموعة من الإعلاميين.

وقبيل جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية التي هيمنت عليها ريد بُل مع ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، كان هورنر متواجداً مع الفريق إلى جانب تشاليرم يوفيديا الذي يمثل الطرف التايلاندي المالك للقسم الأكبر من أسهم الشركة.

وحين سُئِل من قبل "سكاي سبورتس" إن كان واثقاً حيال مستقبل عمله مع التوجه لجولة السعودية، ردّ هورنر: "نعم، بالتأكيد، لم أكن لأتواجد هنا لو كان الوضع غير ذلك".

وأكمل: "نحن فريق قوي جداً. نحظى بدعم هائل ولدينا شركاء مذهلون ومالكو أسهم رائعون يدعموننا كذلك. لا يمكن تحقيق مثل هذه النتيجة دون فريق متحد".

كما أثنى هورنر على طاقم عمل ريد بُل بعد النتيجة الساحقة في البحرين، والتي وصفها بالبداية المثالية والسباق الذي أظهر هيمنة كبيرة.

فقال: "لا بد من توجيه الشكر لجميع الرجال والنساء في ميلتون كينز خلال الفترة الشتوية الذين عملوا بجد كبير لتقديم سيارة رائعة أخرى".

وأكمل: "تلك شهادة على العمل الكبير خلف الكواليس. أداء رائع من الفريق وتحقيق الثنائية والمجموع الأقصى من النقاط اليوم".

وأضاف: "خضعت السيارة لتطوير عدائي، وأعتقد أن قسم التصميم والفريق بأكمله، قاموا بعمل رائع حقاً".

واختتم: "لقد ضغطوا وتجاوزوا الحدود القصوى، من الممكن رؤية الكثير من الأفكار الإبداعية في السيارة. فهي تمتلك أساس سيارة الموسم الماضي، لكن مع تطوير قوي".