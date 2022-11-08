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هورنر: هيمنة فيرستابن هي أقوى ما شاهدتُه على الإطلاق في الفورمولا واحد

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن هيمنة سائقه ماكس فيرستابن على مجريات موسم 2022 في الفورمولا واحد هي أقوى ما شهده على الإطلاق في البطولة.

هورنر: هيمنة فيرستابن هي أقوى ما شاهدتُه على الإطلاق في الفورمولا واحد

علاوة على حسم اللقب قبل أربعة سباقات من نهاية الموسم، حصد فيرستابن حتى الآن 14 انتصاراً وهو رقم قياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد.

وبينما تعتبر هيمنة فريق واحد أمراً غير مستغرب في الفورمولا واحد، لكن هورنر أشار إلى أداء فيرستابن الذي ميّزه بشكل خاص هذا الموسم.

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن موسم 2022 هو أكثر موسم شهدهُ لهيمنة سائق واحد، أجاب هورنر: "هناك سنوات هيمنة مرسيدس، لكنني أعتقد أنه وكسائق واحد، ربما نعم! لقد فاز بأكبر عدد من الانتصارات ضمن موسم واحد من 22 سباقاً".

وأكمل: "علاوة على ذلك، فاز بسباقين قصيرين، ولم يفز بكل السباقات من قطب الانطلاق الأول. فقد كان عليه شق طريقه ومنافسة الآخرين من أجل تحقيق تلك الانتصارات".

وأردف: "أعتقد أنه وعند النظر للموسم، نجد أنه موسم مذهل من قبل ماكس. لم يرتكب أي خطأ. لقد كان مثالياً طوال الموسم. نجح بالوصول إلى مستوى لا يصدق من الثبات".

ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

تصوير: ريد بُل

ومع حسم ريد بُل للقب بطولة المصنّعين كذلك، كررت فوزها باللقبين معاً للمرة الأولى منذ الأيام الذهبية مع سيباستيان فيتيل بين موسمي 2010 و2013.

وبالمقارنة بين السائقين، أكد هورنر أنه فيرستابن لا ينال التقدير الكافي الذي يستحقه لقاء ما يقدمه من أداء.

فقال: "إنهما سائقان مختلفان، ناجحان بشكل مذهل. أعتقد أن ما حققه سيباستيان في مسيرته المهنية يضعه في مصاف عظماء الرياضة وأحد أكثر السائقين تحقيقاً للنجاحات".

وأكمل: "لكنني أعتقد أننا ومع ماكس ومما رأيناه منه هذا الموسم، فإننا نشهد ظاهرة خاصة جداً. أعتقد حقاً بأن إنجازاته في بعض الأحيان لا تنال التقدير الكافي، لأنني أعتقد أن ما شهدناه هذا الموسم لهو أداء مذهل تماماً من سائق في قمة أدائه".

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ويرى هورنر كذلك بأن ريد بُل تستحق بعض التقدير على تقديم سيارة بأداء يسمح لسائقين أمثال فيرستابن وفيتيل بالسطوع.

فقال: "هناك الكثير من الأشخاص في المكتب الهندسي وفي المرآب، وفي المصنع، جميعهم قاموا بنفس العمل الرائع مع سيباستيان وماكس أيضاً".

وأكمل: "أعتقد أن جوهر فريقنا يتمحور حول كوننا فريق سباقات. نحن فريق تسابقي كامل نضغط للحدود القصوى. نحن عدائيون للغاية في طريقة مقاربتنا للسباقات".

واختتم: "نحن نسير خلف شغفنا ألا وهو الخروج للحلبات وتقديم أقصى وأقصى ما يمكن. نحن نسير وراء شعار ديتريش (ماتيشيتز): لا متعة دون مغامرة!".

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