هورنر: هيرتا هو البديل الوحيد عن غاسلي من وجهة نظر ريد بُل

وافقت ريد بُل على مبدأ ترك غاسلي ينتقل إلى ألبين كبديل عن فرناندو ألونسو، وذلك ما سيجعل مقعده مع ألفا تاوري متاحاً.

وأشار هورنر إلى أن هيرتا هو الخيار الوحيد، وأن ريد بُل لن تعفي غاسلي من عقده إلا في حال التأكد من حصول نجم إندي كار على المقعد، بالتالي ستضطر ألبين للبحث عن سائق آخر.

التحدي يكمن في أن هيرتا ليس مؤهلاً لنيل رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" ضمن نظام النقاط الحالي، حيث أشارت فرق أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير وعدم منحه استثناء خاصاً.

وكان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد قد صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً أنّه يتفق مع ذلك الطرح، مؤكداً على ضرورة احترام المعايير والقوانين الحالية.

وكان دومينيكالي قد ناقش مسألة هيرتا مع محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، على هامش جائزة هولندا.

وأكد هورنر أنه يرى في هيرتا سائقاً مستقبلياً مع ريد بُل في حال أثبت قدراته مع ألفا تاوري.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه موهبة مثيرة. إنه أمريكي يافع لمع نجمه وسط المواهب الأمريكية الكثيرة، لذا سيكون من المثير للغاية رؤية أدائه في الفورمولا واحد".

وأكمل: "من الواضح أن شعبية الفورمولا واحد في تصاعد مستمر ضمن الولايات المتحدة، تواجد سائق أمريكي ناجح قد يكون مثيراً جداً للاهتمام. لنا كذلك على المدى الطويل".

واسترسل: "لدينا عقود مع سائقين حاليين، لكن ألفا تاوري أو تورو روسو، قدما مواهب رائعة لنا، سواء مع سيباستيان فيتيل أو ماكس فيرستابن أو دانيال ريكاردو".

وفيما يتعلق بمسألة نقاط "الرخصة الخاصة"، قال هورنر: "أعتقد أنها مسألة بيد ’فيا’، نحتاج لإيضاحٍ للمسألة فيما يتعلق بالنقاط، نأمل أن يحصل ذلك عاجلاً وليس آجلاً".

وحين سُئِل إن كان هناك بديل عن هيرتا، أجاب هورنر: "أعتقد أن بيير يقوم بعمل جيد مع ألفا تاوري. لذا لا أعتقد أن هناك رغبة بتبديله إلا بخيارٍ مثير للاهتمام".