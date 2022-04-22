هورنر: هوندا حلّت مشكلة نظام الوقود على سيارة فيرشتابن

كان الهولندي في المركز الثاني خلف الفائز بسباق أستراليا شارل لوكلير عندما اضطرّ لإيقاف سيارته مباشرة بعد بدء لفته الـ 39.

وقد أصرّ هورنر عقب السباق بأن المشكلة التي واجهها فيرشتابن منفصلة عن تلك التي تعرض لها ثنائي الفريق في البحرين، حيث كانت المشكلة حينها في خزّان الوقود.

فيما كانت المشكلة في أستراليا خارج خزان الوقود، وبالتالي وقعت مسؤوليتها على هوندا عوضًا عن الفريق. حيث تم التحفّظ على الأجزاء المكسورة عقب السباق، وعادت إلى مقر الصانع الياباني في ساكورا.

"لقد عملنا مع زملائنا في هوندا في اليابان، وقد وجدوا المشكلة وقاموا بحلّها" قال هورنر على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وأضاف: "أعتقد بأنه بات هنالك حل لنهاية هذا الأسبوع. كان حظًا عاثرًا للغاية، جزء قطع عشرات الآلاف من الكيلومترات من دون مشكلة مطلقًا، لتظهر المشكلة للأسف في الوقت الخاطئ تمامًا في أستراليا".

وعند سؤاله من قبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كانت تلك المشكلة متعلقة بظاهرة الارتدادات والاهتزازات المرتبطة بها، قال هورنر: "لا، لا أعتقد ذلك. التحليلات الإضافية أظهرت أنه كان أمرًا آخر. مجرد مشكلة مع عنصر في خط الوقود. الرفاق في هوندا تمعنوا في المشكلة ووجدوا حلًا لها".

في المقابل شدّد هورنر على أنه وبعد ثلاثة انسحابات خلال السباقات الثلاثة الماضية، فإن الفريق عازم على تحقيق نتيجة جيدة في إيمولا.

فقال: "إنها نهاية أسبوع مهمة بالنسبة لنا. هنالك الكثير من النقاط متاحة نهاية هذا الأسبوع، ونرغب بضمان أن نتواجد في المكان المناسب للاستفادة من ذلك. لا يمكننا تحمّل أن يزيد الفارق من جديد مع فيراري، لذلك نحن بحاجة للبدء في تقليصه عوضًا عن رؤيته يزيد".