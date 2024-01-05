هورنر: هزيمة بيريز في ميامي كانت "ضربة نفسية موجعة" له
قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن هزيمة سيرجيو بيريز في ميامي لصالح زميله ماكس فيرستابن كانت "ضربة نفسية موجعة" له ولآماله بالمنافسة على لقب موسم 2023 في الفورمولا واحد.
وصل بيريز إلى ميامي بفارق 6 نقاط فقط خلف فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين، وكان متعادلاً في عدد الانتصارات مع الهولندي بفوزين اثنين لكل منهما، حيث تفوق بيريز في جدة وباكو.
وتعززت حظوظ المكسيكي بتصدر الترتيب بشكل كبير حين تأثر قسم فيرستابن الثالث من تصفيات ميامي بحادثة شارل لوكلير سائق فيراري، بالتالي تأهل بيريز أولاً واكتفى فيرستابن بالمركز التاسع.
لكن الهولندي شق طريقه في اليوم التالي نحو الفوز باستراتيجية جريئة، متجاوزاً زميله.
"كان قوياً جداً جداً في أول أربعة أو خمسة سباقات. لكن بعد ميامي، أعتقد أنه تلقى ضربة نفسية موجعة بخسارته للسباق" قال هورنر في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم".
وأكمل: "بعدها، القسم الأول من تصفيات موناكو، ارتكب خطأ".
وأردف: "كما تعلمون، الثقة عامل حاسم في هذه الرياضة، وأعتقد أن الزخم الذي بناه قد تأثر. في أذربيجان فاز في السباق القصير والرئيسي".
وتابع: "بالوصول إلى أوروبا، بدأت ثقته تتضعضع. من ثم واجه صعوبات متنوعة".
واسترسل: "قاد بشكل رائع على سبيل المثال في مونزا، واتخذ قراراً رائعاً في زاندفورت، لكنه للأسف ارتكب أخطاء حين وضع الكثير من الضغط على نفسه".
واختتم: "لكنه حقق مركز الوصافة في البطولة، وذلك أمر لم يحققه من قبل، وأمر لم نحققه نحن من قبل، أن نحرز الثنائية ضمن ترتيب البطولة".
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