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هورنر: هاميلتون هو من يحتاج لتغيير مقاربته

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هورنر: هاميلتون هو من يحتاج لتغيير مقاربته
06-07-2020

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل للفورمولا واحد أنّ لويس هاميلتون هو من يحتاج للتسابق بشكلٍ مختلفٍ في المستقبل، وذلك على إثر حادثه الثاني مع أليكسندر ألبون.

كان هاميلتون وألبون بصدد خوض معركة على المركز الثاني في المراحل الختاميّة من سباق جائزة النمسا الكبرى عندما وقع احتكاكٌ بينهما والتفّت سيارة سائق ريد بُل عند مخرج المنعطف الرابع.

واعتبر المراقبون أنّ اللوم يقع على هاميلتون ووجّهوا له عقوبة 5 ثوانٍ كلّفته منصّة التتويج.

وفي حين أنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس شعر بأنّ العقوبة "كانت قاسية جدًا"، شعر هورنر بأنّ سائقه ألبون كان بريئًا بالكامل.

وعلى ضوء الحادثة الأخرى بينهما في البرازيل العام الماضي التي تلقّى على إثرها هاميلتون عقوبة كذلك، أشار هورنر إلى أنّ مقاربة هاميلتون بحاجة إلى مراجعة.

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وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن النصائح التي قد يُوجّهها إلى ألبون حيال التسابق مع هاميلتون في المستقبل، قال هورنر: "سأقول له أن يكون حذرًا".

وأضاف: "لم يتمتّع أليكسندر بالسرعة على الخطّ المستقيم، لذا علم أنّ عليه التجاوز بالدخول أو الخروج من المنعطفات، بالنظر إلى تمتّعه بأفضليّة التماسك".

وأردف: "بالنسبة لأليكسندر فقد كان قد أتمّ المهمّة. بدأ بالنظر إلى أمامه نحو فالتيري بوتاس لكن فجأة تلامس إطار لويس مع سيارته. لذا أعتقد بأنّه يجب طرح الأسئلة على لويس بخصوص ما يُمكن القيام به على نحوٍ مختلف".

وعند الإلحاح عليه بالسؤال إن كان يُوافق نظرة وولف بأنّ العقوبة المسلّطة على هاميلتون كانت "قاسية جدًا"، أجاب هورنر: "كان أليكس قد ربح المنعطف، وكانت بصدد الخروج من المنعطف".

وأضاف: "لماذا احتاج هاميلتون لوضع إطاره هناك؟ ليست لديّ فكرة. من الواضح أنّه من المحبط أن يحدث ذلك للمرّة الثانية لألبون في غضون ثلاثة سباقات".

وأكمل: "لم يكن محظوظًا، لولا ذلك فأعتقد بأنّه كانت لديه فرصة للفوز بالسباق".

وفي حين أنّ البعض أشار إلى أنّه كان على أليكسندر التحلّي ببعض الصبر قبل محاولة التجاوز بالنظر إلى أفضليّة الإطارات التي كانت لديه، أوضح هورنر بأنّه شعر بأنّ سائقه كان محقًا بالتحرّك سريعًا.

وقال: "أكبر أفضليّة لديه كانت عندما كان على الإطارات الحامية، كون مرسيدس تتطلّب بعض الوقت الإضافيّ لتشغيل الإطارات القاسية، وذلك بعد بضع لفّات خلف سيارة الأمان".

وأردف: "كان بوسعنا رؤية مدى سرعة مرسيدس على الخطوط المستقيمة اليوم، لذا احتاج لإنجاح الخطّة".

وأكمل: "أكمل المهمّة بالدخول إلى المنعطف. كان أمام لويس في المنعطف وبدأ بالتسارع للخروج منه عندما لمسه هاميلتون. لا يُمكنك الشعور بالغضب تجاه أليكس حيال ذلك".

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