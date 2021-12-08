هورنر: هاميلتون قادر أن يكون "محتالاً" في الطريقة التي يخوض بها معاركه

بعد الاحتكاكات التي جمعت المنافسين على اللقب للموسم الحالي، لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن في جدة، بات أسلوب قيادة كل منهما تحت الضوء، حيث يعتمد كل منهما مقاربة مختلفة.

ولفترة من الزمن، بدا فيرشتابن السائقَ الأكثر عدائية خاصة عبر إثباته بأنه لا يأبه بالدفع إلى الحدود القصوى ضمن أية معركة تجمع بينهما، بينما تكلم هاميلتون علانية حيال رغبته بأن يكون السائق "الأنقى" في البطولة.

لكن هورنر يعتقد بأن الوضع ليس بهذه البساطة. حيث أشار بدلاً من ذلك إلى الطريقة التي دفع بها فيرشتابن خارجاً ضمن المنعطف الأخير خلال معركتها في جدة، كإثباتٍ على أن البريطاني مستعدٌ كذلك لدفع الأمور إلى حدودها القصوى.

وحين سُئِل عن رأيه في الاعتقاد الشائع بأن فيرشتابن هو السائق الأكثر عدائية خلال المنافسات، ردّ هورنر: "أريد أن أطلب منكم النظر في طريقة دخول لويس للمنعطف الأخير. لقد دفع ماكس خارجاً بنفس الطريقة".

وتابع: "أي سائق قادم من الكارتينغ أو أية فئة سباقات أخرى، يعلم تماماً أن هذا تسابق شرس. وهذه هي الطريقة التي يتنافس بها أولئك السائقون طوال مسيرتهم المهنية".

وأردف: "لويس محتال للغاية في بعض الأحيان، بالطريقة التي يتبعها. انظروا إلى المنعطف الأخير حين دفع ماكس خارجاً، وقد كرر ذلك في منعطف آخر أيضاً، أعتقد أنه المنعطف الأول".

وأكمل: "هناك سائقان يتنافسان على هوامش ضئيلة، ويضغطان حتى الحدود القصوى. وفي حال لم نكن نريد لهما دفع بعضهما البعض خارج المسار، فلنضع مناطق حصوية هناك".

وكانت المعركة بين هاميلتون وفيرشتابن قد شهدت منعطفات جديدة في جدة، حيث ارتطما ببعضهما البعض وتلقى فيرشتابن عقوبة لقاء ذلك.

وفي مثل هذه المعارك المحتدمة، هناك فرصة عالية لتصاعد الأمور بشكل غير مسبوق مع التوجه إلى الجولة الختامية في أبوظبي.

لكن هورنر لا يبدو قلقاً بشكل كبير من ذلك، حيث أكد أن التركيز منصبّ على إكمال السباق أمام هاميلتون.

فقال: "أعتقد أن الفائز سيفوز بكل شيء. أياً كان السائق الذي يُكمل السباق أمام الآخر سيتوّج بطلاً، لذا سنرى. لدينا فرصة للفوز".

وتابع: "علينا محاولة هزيمة هاميلتون مرة أخرى. الأداء لصالحهم حالياً، لقد فازوا في ثلاثة سباقات مع عودة قوية. سيكونون تنافسيين جداً، جداً في أبوظبي".

واختتم: "مع الحلبة الجديدة في جدة، كنا نتوقع أن يمتلكوا أفضلية كبيرة أمامنا، لكننا نافسنا بشدة. أعتقد أن ماكس كان مذهلاً حقاً طوال تلك الجولة".