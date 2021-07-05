هورنر: نوريس لا يستحق العقوبة لحادثته مع بيريز

حاول بيريز تجاوز نوريس من الخارج عند المنعطف الرابع ضمن المعركة على المركز الثاني عند استئناف السباق بعد فترة سيارة الأمان المبكّرة.

ولكن، لم يجد بيريز مساحةً كافية عند الخروج من المنعطف حيث حافظ نوريس على خطّ التسابق، ليمرّ المكسيكي عبر الحفف الجانبية نحو المنطقة الحصوية ليتراجع إلى الخلف.

وقرّر مراقبو السباق منح نوريس عقوبة 5 ثوانٍ لإجباره بيريز على الخروج عن المسار.

وحصل بيريز بعدها على ذات العقوبة في مناسبتَين لدفعه سائق فيراري شارل لوكلير خارجاً خلال معركتهما على المركز.

ولا يعتقد هورنر بأنّ هذه الحوادث استحقت فرض عقوبة، وأعرب عن قلقه من أنّ ذلك قد يفتح الباب أمام السائقين للخروج عن المسار بشكل متعمّد كي يحصل منافسوهم على عقوبة.

"أعتقد بأنّني قلت خلال التعليق بأنّه لم تكن لديّ مشكلة كبيرة مع الحركة التي أقدم عليها نوريس" قال هورنر لشبكة سكاي سبورتس.

وأضاف: "كان ذلك تسابقاً، تسابقاً قاسياً. كانت معركةً جنباً إلى جنب، لذا بتسليط تلك العقوبة لم يمنحوا أنفسهم أيّة فرصة عندما قام بذات الشيء مع لوكلير".

وأكمل: "لكن هكذا هو التسابق. وإلّا فإنّك ستجد السائقين يندفعون خارج المسار ويطالبون بتسليط العقوبات. لذا الأمر مخيّب بعض الشيء. بالنسبة لي، كان ذلك تسابقاً قاسياً".

وشاطره مدير فريق مكلارين أندرياس سيدل الرأي حيث شعر بأنّ حادثة نوريس لم تستحق العقوبة.

إذ قال: "أنا أيضاً لا أوافق على العقوبة".

واستدرك: "حدث ذلك في بداية السباق، وعلى حدّ تعبير مايكل ماسي، أنت تتعلّم بالفعل منذ ’كارتينغ’ بأنّك إذا ذهبت إلى هناك ستجد نفسك في الحصى".

وأردف: "أعتقد بما أنّ السيارتَين كانتا جنباً إلى جنب، فإنّ العقوبة لم تكن ضرورية. لكن دعونا نركّز على الإيجابيات: كان سباقاً وعطلة نهاية أسبوع مذهلَين للفريق ولاندو، وعودة رائعة بالنسبة لدانيال (ريكاردو)".

واختتم: "أوّد التوجّه بجزيل الشكر لجميع المتواجدين هنا على الحلبة وفي المقرّ".

وأنهى نوريس السباق في المركز الثالث، بينما حلّ بيريز سادساً بعد تسليط مجموع العقوبات عليه والذي بلغ 10 ثوانٍ.