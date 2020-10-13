هورنر: نظام "داس" منح هاميلتون أفضلية عند إعادة الانطلاقة في نوربورغرينغ

خلال فترة سيارة الأمان المتأخّرة على حلبة نوربورغرينغ، تذمّر كلّ من متصدر السباق هاميلتون وصاحب المركز الثاني وسائق ريد بُل ماكس فيرشتابن حيال سرعة سيارة الأمان، حيث عبّرا عن مخاوفهما من تراجع حرارة الإطارات.

وكانت إعادة الانطلاقة قبل 11 لفة من نهاية السباق هي فرصة فيرشتابن الأخيرة لتجاوز هاميلتون، لكنّ سائق مرسيدس كان يملك الأفضلية، وحافظ على صدارته ليُحرز فوزه رقم 91 ويعادل الرقم القياسي للأسطورة مايكل شوماخر.

وقال هورنر أنّ نظام "داس" - والذي تمّ تصميمه من أجل مساعدة السائقين على تحمية إطاراتهم الأمامية ضمن مواقف كهذه - قد صنع الفارق لصالح هاميلتون.

" أعتقد ولأنّ سيارة الأمام انتظرت طويلًا للغاية من أجل أن تلاحق السيارات بعضها البعض وكانت تسير ببطء، فقد مثّلت حرارة الإطارات مشكلة كبيرة" قال هورنر.

وأضاف: "كما أرى بأنّ مرسيدس ومع نظامها داس كانت ربما قادرة على التعامل مع ذلك الوضع أفضل منّا. كانت إعادة الانطلاقة صعبة بعض الشيء، أدار ماكس ذلك الوضع بشكل جيّد، ومن ثمّ كانت الأمور مباشرة حتى نهاية السباق".

وعلى الرُغم من خسارة فرصة المنافسة على الفوز، أوضح هورنر أنّ نوربورغرينغ شهدت أداءً جيّدًا آخر من فيرشتابن، وأشار إلى أنّ الفارق مع مرسيدس تقلّص كثيرًا.

حيث قال: "نعم، لقد كانت قيادة قوية للغاية. لقد انتزع أسرع لفة في نهاية السباق كذلك. تعامل معه الإطارات بحرص شديد في بداية السباق أيضاً".

وأكمل: "تقدمنا مع لويس في مرحلة ما بفارق أكثر من 50 ثانية أمام (دانيال) ريكاردو صاحب المركز الثالث، وكنا قريبين من التقدم بلفة على صاحبة المركز الرابع، كان أداءً مهيمنًا".

وتابع: "لكن بدا كذلك بأنّنا أحرزنا تقدمًا نهاية هذا الأسبوع، لقد اقتربنا أكثر من مرسيدس هنا. كانت هنالك مقاطع على الحلبة تمكنا فيها من مضاهاتهم أو التفوق عليهم".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما سيكون بمقدور فريقه مقارعة مرسيدس على الفوز المستحق خلال السباقات المتبقية، قال هورنر: "لدينا بورتيماو، اسطنبول وكذلك إيمولا، وكلها حلبات ستكون مثيرة للاهتمام على نحوٍ كبير بالنسبة لنا".

واختتم: "نحن حريصون على إنهاء الموسم بزخم إيجابي، وذلك بعدما تمكنا من فهم المشاكل التي واجهتنا مع السيارة. لقد أحرزنا تقدمًا هذا العام بكل تأكيد، وهو أمر مشجّع، وما نزال نضغط ونحاول استخلاص المزيد من الأداء من السيارة".