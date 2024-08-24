هورنر: نحن نثق بـ بيريز

تتصدر ريد بُل ترتيب كلا البطولتين: المصنعين والسائقين، حتى الآن.

لكن الفارق أمام مكلارين لا يتجاوز 42 نقطة، وبالتالي فإن العلامة النمساوية تحتاج بشدّة تسجيل مزيد من النقاط مع كلا سائقيها: ماكس فيرستابن وبيريز.

لكن أداء بيريز في انخفاض متواصل، وهذا ما تسبب ببعض الجدل حيال صحّة قرار إبقائه مع الفريق لبقية الموسم، رغم التكهنات الكبيرة حول إمكانية استبداله.

لكن هورنر شدّد مجدداً على ثقته بقدرات بيريز، فقال: "نحن نعتقد أن لدينا اثنين من أفضل السائقين الحاليين".

وأكمل: "لو كان لدينا رأي آخر، لكانت التشكيلة قد تغيّرت بالفعل".

وأضاف: "في بداية الموسم، وصل تشيكو 4 مرات إلى منصة التتويج في أول خمسة سباقات. لقد منحناه الدعم الذي يحتاجه للعودة إلى ذلك المستوى مجدداً".

واسترسل: "نحن نقوم بكل ما بوسعنا لدعمه، كي يعود إلى تلك التأدية".

واختتم: "نحن ندرك كذلك أن كل سائق يشعر بالضغط، وأن التعامل مع تلك الضغوطات جزء أساسي من النجاح في الفورمولا واحد".

يشار إلى أن سيرجيو بيريز أنهى التجارب الحرة يوم الجمعة بالمركز 12 في كلتا الحصتين.