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هورنر: نحن لا نرى فيتيل "الحقيقي" في 2020

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هورنر: نحن لا نرى فيتيل "الحقيقي" في 2020

دافع  كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، عن سائقه السابق سيباستيان فيتيل بعد البداية الصعبة للألماني في موسم 2020.

قال هورنر أننا لا نرى "فيتيل الحقيقي" في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن بطل العالم أربع مرات يعاني ضمن بيئة عمله الحالية.

وأحرز فيتيل ألقابه الأربعة مع ريد بُل ما بين موسمي 2010 و2013، قبل أن ينضم إلى فيراري في 2015. منذ ذلك الحين أحرز الفوز بـ 14 سباقاً مع العلامة الإيطالية، بينما حل وصيفاً في موسمي 2017 و2018.

لكن، لن يبقى الألماني ضمن صفوف القلعة الحمراء في 2021، كما عانى بشكل كبير خلال موسم 2020 الجاري لمجاراة زميله شارل لوكلير.

وأجاب هورنر حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت معاناة فيتيل تعود في قسم منها إلى ضعف أداء سيارته بالمقارنة مع أيامه الذهبية: "حسناً، ليس ذلك هو الواقع حقاً".

وأكمل: "ما أعنيه، أن سيباستيان قاد خلال حقبات مختلفة في تاريخ الفورمولا واحد: خلال فترة التزود بالوقود، خلال فترة منع التزود، خلال فترة العادم الناشر وفترة منعه، خلال فترة قنوات ’أف-دكت’ وفترة منعها، خلال فترات ’دي.آر.أس’ وفترات منعه. لقد قاد سيارات مختلفة ومتنوعة على مرّ المواسم".

وأردف: "من الواضح أنه حقق الكثير خلال الفترة التي أمضاها مع ريد بُل والتي كانت مميزة للغاية. أعتقد أنه ثالث أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ البطولة".

واسترسل: "لقد حقق نتائج مذهلة، مع العديد من الأرقام القياسية التي ما زالت حتى اليوم. لذا، ولسبب ما، فإن الأمور لا تجري كما يريد حالياً. أعتقد أن أي سائق يجب أن يكون مسروراً ضمن بيئة عمله، ومن الواضح أن يحمل عبئاً كبيراً على كاهله".

واستطرد: "ذلك الحمل يؤثر على أي رياضيّ. لذا لا أعتقد أننا نرى سيباستيان فيتيل الحقيقي حالياً. من الواضح أنه يعاني مع سيارته أيضاً. لكن لا يمكننا تجاهل جميع ما حققه في مسيرته المهنية حتى اليوم".

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من جهة أخرى، شدد فيتيل على أنه لن يستسلم في 2020، وأنه يودّ إنهاء مسيرته المهنية مع فيراري بنتائج مشرّفة.

حيث قال الألماني على هامش جولة سبا: "لم ينتهِ الموسم بعد. لذا، أعتقد أن الفريق يحاول تحقيق تقدم. هذا واقع الحال، والمهمة ليست سهلة، لكن كما قلت، نحن نحاول تحقيق أفضل ما بوسعنا. أنا واثق بالأشخاص من حولي وبطاقم العمل".

واستكمل: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يقدمون كل ما بوسعهم على مرّ المواسم. وبدافع الاحترام سأعمل على تقديم أفضل ما لديّ كذلك، بغض النظر عن عدد السباقات المتبقية لدي مع الفريق".

وأردف: "لذا، أعتقد أنني لا أنظر للأمر من هذه الناحية، ولا أنظر إلى النواحي السلبية. أولاً، أنا لا أعدّ السباقات، وأخوض كل سباق على حدة، وأحاول القيام بعملي وتقديم أفضل ما لديّ. أنا متفائل على الدوام، وأسعى إلى الفرص ولا أفكر بالسلبيات".

واختتم: "بغض النظر عما سيحصل الموسم المقبل وما بعده، أنا أحاول الاستمتاع بوقتي المتبقي مع الفريق الذي أمضيت معه وقتاً طويلاً خلال السنوات الماضية".

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