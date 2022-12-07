هورنر: نحن فريق سباقات ولسنا منظمة سياسية

حققت ريد بُل لقبي بطولة السائقين والسائقين لموسم 2022 مع ماكس فيرستابن الذي أحرز 15 انتصاراً وهو رقم قياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد.

أما زميله سيرجيو بيريز فحقق المركز الثالث مع انتصارين، ما ساعد العلامة النمساوية على حسم لقب المصنعين.

لكن موسم ريد بُل لم يمرّ من دون بعض المشاكل، حيث تلقى الفريق غرامة 7 ملايين دولار أمريكي وخفض في وقت التطوير الانسيابي للموسم المقبل، وذلك بعد خرق سقف النفقات للموسم الماضي.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان 2022 أحد أكثر المواسم تقلباً من الناحية السياسية، ردّ هورنر: "خارج الحلبة، كنا بالتأكيد محط الكثير من الأعين والأضواء هذا العام".

وأكمل: "نحن فريق تسابق، ولسنا منظمة سياسية. نحن نركز فقط على التسابق، ونحن منافسون شرسون ونضغط إلى الحدود القصوى، وهذا ما يجب أن يقوم به فريق السباقات إن كان يريد النجاح".

وأردف: "لطالما كانت هذه المقاربة التي نتبعها. ولطالما سارت بشكل جيد. وهذه هي الطريقة التي نستمتع بها في المنافسات".

وأضاف: "لقد كانت الأمور هذا الموسم صعبة، للأسف هذه هي الفورمولا واحد".

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: إريك جونيوس

ونجحت ريد بُل بالتعافي من بداية صعبة للموسم مع ثلاثة انسحابات في السباقات الثلاثة الأولى، بما فيها انسحابين مزدوجين في جولة البحرين الافتتاحية.

ويشعر هورنر بأن ثنائية المركزين الأول والثاني في إيمولا، كانت لحظة حاسمة لتسليط الضغط على فيراري قبل الهيمنة خلال النصف الثاني للموسم.

فقال: "قام فريقنا بعمل رائع بتقديم سيارة تنافسية بعد الانسحابين، بينما فيراري حققت الثنائية في البحرين".

وأكمل: "الفوز في إيمولا سمح لنا بتسليط الضغط على فيراري، ولم نترك لهم مكاناً للراحة".

واختتم: "قمنا بتطوير السيارة بشكل فعال مع خفض الوزن. بينما قام ماكس بشكل رائع. لقد كان موسماً مذهلاً لنا".