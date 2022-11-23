هورنر: نجاح ريد بُل في 2022 "يؤلم منافسينا"

حقّقت ريد بُل انتصارها الـ 17 في هذا العام ضمن الجولة الختاميّة من موسم 2022 في أبوظبي بعد سيطرة كبرة أحرزت من خلالها اللقبين للمرّة الأولى منذ 2013.

وأحرز ماكس فيرشتابن 15 انتصارًا من تلك الـ17 على مدار الموسم، في حين سجّلت ريد بُل رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد عدد النقاط التي يُحقّقها فريقٌ في عام واحد.

جاء ذلك بعد أن بدأ الفريق الموسم ببعض المعاناة على صعيد الموثوقيّة، ليفقد سيارتيه في الجولة الافتتاحيّة في البحرين، ومن ثمّ انسحاب ماكس فيرشتابن في أستراليا بسبب مشكلة في نظام الوقود.

وقال هورنر بعد السباق الأخير في أبوظبي: "عندما تفوز بـ 17 جائزة كبرى وتفعل ما فعلناه، فيُمكنك أن تتفهّم أنّ ذلك يُؤلم منافسينا".

وأضاف: "أنا متأكّدٌ من أنّهم سيكونون متحفّزين أكثر لمنافستنا العام المقبل. مرسيدس وفيراري فريقان من طرازٍ رفيع ولا يُمكن الدخول لموسم 2023 بأيّة مسلّمات".

لكنّ نجاحات ريد بُل هذا العام لم تأتِ من دون جدل. إذ تبيّن أنّ الفريق خرق سقف نفقات موسم 2021، وهو ما تسبّب في تلقيه لغرامة ماليّة وعقوبة على الاختبارات الانسيابيّة للعام المقبل، بينما طالبت بعض الفرق بعقوبات أكثر صرامة.

كما تعيّن على هورنر التعامل مع بعض التوتّرات الداخليّة بين فيرشتابن وبيريز أثناء محاولة الأخير الظفر بالمركز الثاني في البطولة خلال جائزة البرازيل الكبرى.

وعندما سُئل عن الدروس التي يُمكن لريد بُل تعلّمها من هذا العام، قال هورنر: "دائمًا ما تتعلّم، وستكون هناك مشكلة لأحدهم في نقطة ما. كلّما نهضت أكثر كلّما كثرت السكاكين الحادة. اختبرنا ذلك قليلًا هذا العام".