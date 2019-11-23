فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: نجاحاتنا الأخيرة "مهمّة جدًا" لإقناع هوندا بالبقاء في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
هورنر: نجاحاتنا الأخيرة "مهمّة جدًا" لإقناع هوندا بالبقاء في الفورمولا واحد
23-11-2019

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ انتصار هوندا الأخير في جائزة البرازيل الكبرى كان "مهمًا" على صعيد المساعدة في إقناع الصانع الياباني بالبقاء في الفورمولا واحد.

خرج ماكس فيرشتابن منتصرًا أمام بيير غاسلي سائق تورو روسو في إنترلاغوس نهاية الأسبوع الماضي لتُحقّق هوندا ثنائيّتها الأولى في الفورمولا واحد منذ جائزة اليابان الكبرى 1991.

وجاءت سلسلة التأديات القويّة مؤخّرًا، التي تضمّنت تحقيق فيرشتابن للزمن الأسرع في تصفيات المكسيك، على خلفيّة تقييم هوندا لالتزامها بالبقاء في الفورمولا واحد بعد 2020 من عدمه.

إذ أنّ القائمين على الشركة يدرسون إذا ما كان الاستثمار اللازم للبقاء في الفورمولا واحد للحقبة الجديدة لموسم 2021 من المرجح أن يُوفّر النتائج التي يسعون إليها أم لا.

لهذا السبب سيُساعد كلّ نجاح يتمّ تحقيقه الآن على تعزيز إظهار ما هو ممكن مع اقتراب الصانع الياباني من اتّخاذ قراره النهائيّ بشأن خططه.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى أهميّة سلسلة التأديات القويّة الأخيرة على صعيد حثّ هوندا على البقاء في الفورمولا واحد، أجاب هورنر: "أعتقد بأنّ ذلك مهمٌ جدًا".

وأضاف: "ترى هوندا تقدّمًا رائعًا وأعتقد بأنّ بوسعهم رؤية الثمار بعد خمسة أعوامٍ من الالتزام والجهود. عليكم تذكّر ما كانت عليه الأمور عندما عادوا إلى الرياضة".

وأكمل: "أعتقد بأنّهم قاموا بعملٍ رائع في الحفاظ على تركيزهم وأظهروا شغفًا وفخرًا كبيرين لإعادة أنفسهم إلى هذا الموقع".

كما شاطره تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد الرأي، حيث قال: "آمل أن تؤثّر هذه النتيجة على مستقبلنا بشكلٍ إيجابي".

وأضاف: "لست مشاركًا في عمليّة اتّخاذ القرار. أعضاء مجلس إدارتنا يعملون على ذلك. عندما يكونون جاهزين فسنُعلن عن القرار".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ساينز مستمتع بتواجده مع مكلارين للعام المُقبل بعد النهاية "الغريبة" مع رينو

المقال السابق

ساينز مستمتع بتواجده مع مكلارين للعام المُقبل بعد النهاية "الغريبة" مع رينو

المقال التالي

مرسيدس تشعر بالراحة بعد انتهاء القسم "المؤلم" في العمل على قوانين 2021

مرسيدس تشعر بالراحة بعد انتهاء القسم "المؤلم" في العمل على قوانين 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا إي

سيمز يتقدّم ثنائيّة بي ام دبليو في السباق الثاني الجنوني في الدرعيّة

2
فورمولا إي

جولة الدرعية للفورمولا إي: سيمز يمنح "بي أم دبليو" قطب الانطلاق الأول للسباق الثاني

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

مرسيدس تشعر بالراحة بعد انتهاء القسم "المؤلم" في العمل على قوانين 2021
F1

مرسيدس تشعر بالراحة بعد انتهاء القسم "المؤلم" في العمل على قوانين 2021

هورنر: نجاحاتنا الأخيرة "مهمّة جدًا" لإقناع هوندا بالبقاء في الفورمولا واحد
F1

هورنر: نجاحاتنا الأخيرة "مهمّة جدًا" لإقناع هوندا بالبقاء في الفورمولا واحد

ساينز مستمتع بتواجده مع مكلارين للعام المُقبل بعد النهاية "الغريبة" مع رينو
F1

ساينز مستمتع بتواجده مع مكلارين للعام المُقبل بعد النهاية "الغريبة" مع رينو

"فيا" تعترف بأن عملية اختيار إطارات 2020 "ليست مثالية"
F1

"فيا" تعترف بأن عملية اختيار إطارات 2020 "ليست مثالية"

ريكاردو مستمتع بأنّ تورو روسو تشكّل خطرًا حقيقيًا على رينو
F1

ريكاردو مستمتع بأنّ تورو روسو تشكّل خطرًا حقيقيًا على رينو

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.