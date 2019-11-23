هورنر: نجاحاتنا الأخيرة "مهمّة جدًا" لإقناع هوندا بالبقاء في الفورمولا واحد

خرج ماكس فيرشتابن منتصرًا أمام بيير غاسلي سائق تورو روسو في إنترلاغوس نهاية الأسبوع الماضي لتُحقّق هوندا ثنائيّتها الأولى في الفورمولا واحد منذ جائزة اليابان الكبرى 1991.

وجاءت سلسلة التأديات القويّة مؤخّرًا، التي تضمّنت تحقيق فيرشتابن للزمن الأسرع في تصفيات المكسيك، على خلفيّة تقييم هوندا لالتزامها بالبقاء في الفورمولا واحد بعد 2020 من عدمه.

إذ أنّ القائمين على الشركة يدرسون إذا ما كان الاستثمار اللازم للبقاء في الفورمولا واحد للحقبة الجديدة لموسم 2021 من المرجح أن يُوفّر النتائج التي يسعون إليها أم لا.

لهذا السبب سيُساعد كلّ نجاح يتمّ تحقيقه الآن على تعزيز إظهار ما هو ممكن مع اقتراب الصانع الياباني من اتّخاذ قراره النهائيّ بشأن خططه.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى أهميّة سلسلة التأديات القويّة الأخيرة على صعيد حثّ هوندا على البقاء في الفورمولا واحد، أجاب هورنر: "أعتقد بأنّ ذلك مهمٌ جدًا".

وأضاف: "ترى هوندا تقدّمًا رائعًا وأعتقد بأنّ بوسعهم رؤية الثمار بعد خمسة أعوامٍ من الالتزام والجهود. عليكم تذكّر ما كانت عليه الأمور عندما عادوا إلى الرياضة".

وأكمل: "أعتقد بأنّهم قاموا بعملٍ رائع في الحفاظ على تركيزهم وأظهروا شغفًا وفخرًا كبيرين لإعادة أنفسهم إلى هذا الموقع".

كما شاطره تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد الرأي، حيث قال: "آمل أن تؤثّر هذه النتيجة على مستقبلنا بشكلٍ إيجابي".

وأضاف: "لست مشاركًا في عمليّة اتّخاذ القرار. أعضاء مجلس إدارتنا يعملون على ذلك. عندما يكونون جاهزين فسنُعلن عن القرار".