هورنر نادم على إضاعة فرصة ضم بياستري إلى برنامج ريد بُل للناشئين

سيخوض حامل لقب الفورمولا2 بياستري أولى مواسمه في الفورمولا واحد مع مكلارين العام المُقبل بعدما وجد نفسه في قلب أزمة تعاقدية في الأسابيع الأخيرة تضمنت كل من مكلارين وألبين.

وصعد بياستري سلم فئات الناشئين كجزء من أكاديمية ألبين، لكن الفريق لم يكن يملك عقدًا صالحًا معه ليقود لصالحه في 2023.

ومثّلت قصة بياستري أكبر نقاط الحديث في الفورمولا واحد خلال العطلة الصيفية، حيث سبق وصرّح هورنر بأن هنالك "أمرًا ما خاطئ" في عدم وجود مقعد مؤكد لبياستري مع ألبين.

كما أوضح هورنر مؤخرًا بأنه كان من الصعب التعقيب على وضع بياستري، لكنه صرّح كذلك بأن العقود كان لتكون أكثر إحكامًا لو كانت تحت مظلة ريد بُل - الأمر الذي كان ليمثل فرصة قبل بضعة أعوام قبل صعود بياستري إلى الفورمولا 3.

"لقد شارك مع فريق أردين في الفورمولا 4 وفورمولا رينو، وكان واضحًا بأن لديه موهبة كبيرة" قال هورنر.

وأضاف: "كانت هنالك فرصة لريد بُل أن تنظر في ضمّه حينها، ولم نأخذ ذلك الخيار، وهو أمر أشعر بالندم عليه".

وتابع: "لكن ما مضى قُدمًا لتحقيقه بعد ذلك كان استثنائيًا، في الفورمولا 3 والفورمولا 2. الآن وإذا ما كان هو سائق لدينا هنا، فمن المستحيل أنه كان ليتواجد من دون عقد محكم لفترة من الزمن".

وأكمل: "لكن وكما سبق وقلت، من الصعب الحكم على الوضع. لكن ما حدث لم يكن متوقعًا بالتأكيد، وربما من عدة جوانب".