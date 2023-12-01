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هورنر: موسم 2021 إثبات على أن هيمنة ريد بُل غير مضمونة للموسم المقبل

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن لحاق العلامة النمساوية بفريق مرسيدس خلال موسم 2021، إثبات على عدم وجود أية ضمانة لاستمرار الهيمنة حتى الموسم المقبل في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ماكس فيرستابن، ريد بُل

هيمنت مرسيدس على موسم 2020 لتحرز الفوز في 13 من أصل 17 سباقاً، بما في ذلك 11 انتصاراً باسم لويس هاميلتون.

لكن ريد بُل عادت بقوة في الموسم التالي، وتمكنت من اللحاق بالسهام الفضية مع نجمها ماكس فيرستابن، لينتهي الموسم بمعركة متواصلة بين البطلين، بقيت حاضرة في الأذهان حتى الآن.

وفي 2023، فازت ريد بُل بجميع السباقات عدا واحداً فقط، على طريقها لحسم لقبي السائقين والمصنعين.

كما انتقل الفريق للتركيز على سيارة 2024 في وقت مبكر، ما أدى إلى نوع من التشاؤم حيال إمكانية مجاراة العلامة النمساوية.

وحين سُئِل عن هذه الفكرة، ردّ هورنر: "رأينا ذلك مع مرسيدس في 2020. لقد كان ذلك أكثر مواسمهم هيمنة، ورغم ذلك تمكنا من هزيمتهم في 2021".

وأكمل: "هناك تغير طفيف في القوانين. رأينا منافسين يعوّضون الكثير من الأداء وأنا واثق أن التصاميم ستصبح متقاربة بين بعضها البعض".

وتابع: "ثبات القوانين أمر مقلق. لا أعتقد أننا سنتمكن من تكرار هذا الموسم المذهل، لكن على أمل أن نتمكن من الخروج بسيارة قادرة على الدفاع عن اللقب".

وكان فيرستابن قد أنهى موسم 2023 المنصرم بفوزه في سباق أبوظبي الختامي بفارق كبير للغاية عن أقرب ملاحقيه، شارل لوكلير سائق فيراري، أقرب من الفارق في جولة البحرين الافتتاحية.

لكن هورنر يرى أن الفريقين المنافسين: فيراري ومرسيدس، واجها مشاكل وتقلبات ما أدى إلى مثل تلك الفوارق خلف ريد بُل.

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وحين سُئِل إن كان هناك نوع من الانزعاج لتفويت الفوز بجولة سنغافورة والتي حرمت الفريق من الفوز بكامل جولات موسم 2023، ردّ هورنر: "كلا. فإن ذلك يبقيك متواضعاً لإدراكك بأن هناك أمراً إضافياً تسعى لتحقيقه، وذلك درس قيّم لنا حول كيفية تغيّر كل شيء بسرعة كبيرة".

وأكمل: "لقد كانت جولة سنغافورة مختلفة. وقد كنت أتلقى أسئلة كثيرة: ’هل تعتقد أنكم قادرون على الفوز بجميع السباقات؟’".

وأردف: "الفوز بـ 21 سباقاً من أصل 22 لهو أمر جنوني. ماكس تصدر أكثر من ألف لفة، وفاز بـ 19 سباقاً، وكذلك مع كسر رقم مكلارين من 1988، وكسر رقم سيباستيان فيتيل من 2013 - الفوز بجميع المقاييس وتلك النسب المرتفعة…".

واختتم: "ستدخل هذه السيارة التاريخ بالتأكيد على أنها إحدى أكثر السيارات نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد".

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