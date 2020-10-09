هورنر: "من غير المعقول" أن تستخدم ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري محركين مختلفين في 2022

في الماضي، استخدم الفريقان محركين مختلفين في بعض المناسبات - أحدثها في 2018، عندما كانت ريد بُل ريسينغ ما تزال تعتمد محركات رينو وانتقل الفريق الذي كان يُسمّى حينها تورو روسو للتزوّد بمحركات هوندا.

مع ذلك، فإنّ نموذج المشروع الحالي الذي تعتمده ريد بُل مبنيٌ حول فريقَين يتشاركان التقنيات، مثل علب التروس ونظام التعليق الخلفي، وذلك يُمكن أن يحدث فقط إذا ما تشارك الفريقان ذات المحرك.

"بسبب المشاريع المشتركة، وتكامل وجهة القيادة، فسيكون من غير المعقول التفكير في أنّ بمقدور الفريقين العمل على وحدتَي طاقة مختلفتين" قال هورنر.

وأضاف: "هذا الاختلاف يعرّض لجميع أنواع التعقيدات. لذلك سيكون الوضع أبعد ما يكون عن المثالي أن يعتمد الفريقان محركين مختلفين".

في المقابل، شدّد هورنر على أنّ قرار العلامة النمساوية بشأن المحرك لموسم 2022 سيتمّ اتّخاذه قبل نهاية هذا العام.

فقال: "علينا تقييم جميع خياراتنا. ريد بُل ليست فريقًا زبونًا عاديًا، حيث أنّ أهداف وطموحات الفريق مرتفعة للغاية، فنحن نرغب الفوز والمنافسة على بطولة العالم".

وأضاف: "لذلك نحن بحاجة لأخذ الوقت الكافي لدراسة الخيارات المتاحة لنحسم قرارنا، بالتأكيد بحلول نهاية هذا الموسم، وبلا شك قبل نهاية العام".

من جهة أخرى، أعترف هورنر بأنّ هوندا ساعدت في عملية تقييم الخيارات المتاحة من خلال إعلان قرارها مبكرًا.

حيث قال: "إنه واجبنا أن نبحث في أكثر السُبل تنافسية لموسم 2022، ولدينا الوقت لذلك. هوندا وفّرت لنا هذا الوقت. حيث وإذا ما اتخذوا هذا القرار في ربيع العام المُقبل أو في خريفه، كان الوضع ليكون أسوأ بكثير".

ويعي هورنر أنّ خيارات وحدة الطاقة محدودة للغاية أمام فريقه، مع تصريح مرسيدس - التي تزوّد بالفعل أربعة فرق في البطولة - الواضح اليوم من خلال مدير الفريق توتو وولف بأنّ الصانع الألماني لن يزوّد فرقًا أخرى.

"ليس هنالك مصنّعون جُدد ينون خوض معترك البطولة. وأعتقد بأنّ توتو أوضح بأنّ مرسيدس لا تنوي كذلك تزويد فرقًا آخرى بالمحركات. وهذا يحدّ من خياراتنا إلى مزوّدَين للمحركات فقط في الرياضة" قال هورنر.

وفيما يتعلّق بإمكانية العودة لشراكة مع رينو، قال هورنر: "بالطبّع يجب اعتبار رينو خيارًا محتملًا في المستقبل. كما أعتقد بأنّ رينو تعدّ الآن منظمة مختلفة عن التي زوّدتنا بالمحركات في السابق".