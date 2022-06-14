هورنر: من غير العادل تغيير "فيا" للقوانين بسبب "الارتدادات"

عودة حقبة "التأثيرات الأرضية" مع سيارات الفورمولا واحد الجديدة لموسم 2022، أدت إلى ظاهرة "الارتدادات" التي أثرت على عدد من السائقين على الحلبة وبشكل خاص مقطع البداية/النهاية المستقيم.

وتكلم جورج راسل ولويس هاميلتون سائقا مرسيدس عدة مرات حيال قلقهما من نواحي السلامة، بينما حثّ بيير غاسلي سائق ألفا تاوري "فيا" على إيجاد حل قبل أن يبدأ السائقون باستعمال "العكازات" بعمر الـ 30.

وواجهت ريد بُل ارتدادات أقل في سيارتيها مقارنة بالكثير من الفرق الأخرى. ونجح ماكس فيرستابن بتصدر ثنائية الفريق على شوارع باكو حيث باتا يحتلان المركز الأول والثاني ضمن بطولة السائقين.

وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها سائقا ريد بُل بحجز أول مركزين ضمن بطولة السائقين منذ 2011، بينما باتت أفضلية ريد بُل 80 نقطة أمام فيراري في بطولة المصنّعين.

ولطالما صرّح كريستيان هورنر بأنه "بوسع أي فريق زيادة قساوة العوارض في السيارة" أو "الحل الأسهل ألا وهو رفع السيارة عن مستوى سطح الحلبة".

حيث قال: "لديك خيار مع السيارة التي تستعملها، أليس كذلك؟".

وأكمل: "لا يجب عليك على الإطلاق الخروج بسيارة غير آمنة. لكنني أترك هذه المسألة للمختصين التقنيين. لأن بعض السيارات تعاني من المشاكل وبعضها الآخر يعاني مشاكل أقل".

وتابع: "لذا سيكون من غير العادل معاقبة أولئك الذين قاموا بعمل جيد مقارنة بالذين أخطؤوا في التقدير".

بالمقابل، يرى هورنر أنه لا يتوجب على "فيا" التدخل إلا إن كانت هناك مخاوف "حقيقية على السلامة" لجميع السيارات.

فقال: "إن كانت المسألة تصيب فرقاً محددة، حينها تلك مشكلة ذلك الفريق".

يشار إلى أن الفرق رفضت مقترحاً العام الماضي لرفع الحد الأدنى لمقدار ارتفاع السيارات عن سطح المسار بهدف عدم مواجهة مشاكل الارتدادات، لكن الفرق رفضت ذلك.

إلا أن تزايد الشكاوي حالياً أعاد تسليط دائرة الضوء إلى هذه المشكلة.

وأشار هورنر إلى أنه لو كان سائقاه يعانيان من هذه المشكلة، فمن البديهي أن يطلب منهما الشكوى عبر اللاسلكي، في إشارة إلى سلوك مرسيدس حيال هذه المسألة، ووصف ذلك بأنه "جزء من اللعبة".

فقال: "الأمر الأسهل هو التذمر والشكوى. كل فريق لديه خيار يمكنه اتباعه (لحل المشكلة)".