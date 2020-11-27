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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع

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هورنر: من المهمّ أن لا يتسبّب تجميد المحرّكات بتكبيل أيّ مُصنّع

رحّب كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بدعم فيراري لتجميد محرّكات الفورمولا واحد بدءًا من موسم 2022، لكنّه قال بأنّه يجب وضع نظامٍ لضمان عدم تسبّب ذلك في خسائر على صعيد الأداء.

تسعى ريد بُل لتجميد تطوير المحرّكات بدءًا من نهاية العام المقبل كي تتمكّن من مواصلة استخدام وحدة طاقة هوندا بعد انسحاب الصانع الياباني من السلسلة.

وكانت فيراري قد عارضت سابقًا "بشدّة" تجميد تطوير المحرّكات، لكنّها كشفت اليوم الجمعة أنّها باتت تدعم الخطّة.

يأتي ذلك على إثر محادثات قالت فيها فيراري أنّها ستدعم تجميد المحرّكات في حال قدّمت الفورمولا واحد موعد اعتماد الجيل المقبل من وحدات الطاقة من 2026 إلى 2025.

ووصف هورنر دعم فيراري بـ "الأنباء الإيجابيّة"، حيث شعر بأنّه في ظلّ بُعد وحدة الطاقة الجديدة بضعة أعوامٍ فقط، فإنّه من غير المنطقيّ جدًا الإبقاء على مستوى استثمارٍ عالٍ.

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وقال هورنر: "أعتقد بأنّ هذه أنباءٌ إيجابيّة للفورمولا واحد. أعتقد بأنّ جميع المصنّعين، وجميع المدراء التنفيذيين في صناعة السيارات، يُدركون هذا الاستثمار وتكاليف هذه المحرّكات".

وأكمل: "ومع اعتماد التكنولوجيا الجديدة في 2026، أو ربّما 2025، فمن غير المنطقيّ مواصلة استثمار مئات ملايين الدولارات على هذه المحرّكات الحاليّة".

وكان ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد قال اليوم الجمعة أنّه من المهمّ أن تظمن الفورمولا واحد اعتماد نظامٍ للتأكّد من أنّ أيّ تجميدٍ للأداء لا يجب اعتماده إلّا عند تقارب أداء المحرّكات.

وشاطر هورنر رأي بينوتو، قائلًا أنّه على "فيا" التأكّد من أنّها لا تُجمّد التطوير في ظلّ وجود فوارق ضخمة في الأداء بين المصنّعين في الفورمولا واحد.

وقال هورنر حيال ذلك: "يجب أن يكون هناك هيكلٌ يسمح لأيّ طرفٍ يكون أداؤه ضعيفًا، إمّا خلال الفترة الشتويّة أو خلال الموسم، أن يتمكّن من تصحيح ذلك".

وأضاف: "لولا ذلك فإنّك ستبقى مُكبّلًا في مستوى أضعف. لكن من منظور التكاليف ومن منظورنا فإنّ ذلك أمرٌ إيجابيٌ جدًا".

وانضمّت بذلك فيراري إلى مرسيدس في دعم خطط تجميد المحرّكات، وكانت رينو قد عبّرت سابقًا عن معارضتها للمقترح، لكنّ هورنر شعر بأنّه بات من المنطقيّ بالنسبة إليها الآن أن تدعمه.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّه سيكون منطقيًا بالكامل بالنسبة لرينو كذلك".

وأضاف: "لنرى. من المشجّع سماع دعم فيراري لذلك المقترح الآن".

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