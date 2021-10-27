هورنر: من المستحيل التنبؤ بصاحب الأفضلية ضمن معركة اللقب في 2021

تتجه الفورمولا واحد إلى جولة المكسيك التي لطالما قدمت فيها ريد بُل أداءً قوياً، حيث أحرز ماكس فيرشتابن الفوز خلال موسمي 2017 و2018 وكان الأسرع في تصفيات 2019 قبل أن يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

لكن، وبعد فوز فيرشتابن بجولة أوستن، على حلبةٍ لطالما شهدت تفوق لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس، يرى هورنر أنه من المستحيل التنبؤ بالفريق صاحب الأفضلية.

فقال: "أعتقد أننا رمينا جميع التوقعات بعيداً. إن المعركة متقاربة جداً بين الفريقين. لطالما كانت المكسيك حلبة جيدة بالنسبة لنا، لكنها كانت جيدة بالنسبة لهم كذلك، في عدة مناسبات. لذا، علينا ألا نتهاون".

وشدد هورنر على أن النجاح في أوستن كان هاماً للغاية بالنسبة للفريق، فقال: "كل الانتصارات هامة، لكن أوستن كانت هامة جداً، لأنها لطالما كانت معقل لويس ومرسيدس".

وتابع: "لذا، تحقيق قطب الانطلاق الأول كان علامة فارقة بالنسبة لنا، وكذلك تحويله إلى فوز، بالرغم من عدم تصدر السباق في بدايته".

من جهة أخرى، كرر هورنر رأيه حيال عدم الثقة الزائدة بالنفس بالرغم من توسيع صدارة فيرشتابن بعد فوزه في أوستن.

فقال: "لا بد من مواصلة الهجوم. فارق الـ 12 نقطة عبارة عن لا شيء، يمكن أن يختفي بسرعة شديدة جداً، وقد رأينا هذا يحصل سابقاً".

وتابع: "لذا، علينا مواصلة الهجوم سباقاً تلو الآخر. مع تبقي خمسة سباقات، فإنّ الضغط لن يزداد إلا حدة".

كما اعترف أندرو شوفلين مدير المسار لدى مرسيدس بأنّ السهام الفضية تتوقع تحدياً صعباً خلال سباق المكسيك في مواجهة ريد بُل.

فقال: "لو نظرنا إلى المكسيك، لوجدنا أنها حلبة تناسب سيارتهم ووحدة طاقة هوندا".

وأكمل: "لكن بغض النظر، علينا استخلاص أقصى أداء ممكن من سيارتنا لسائقينا لويس وفالتيري (بوتاس) كي يقوما بأفضل ما بوسعهما".

وتابع: "هذا هو الأمر الوحيد الذي بوسعنا القيام به. لسنا قلقين حقاً حيال مستوى ريد بُل".

وحين سُئِل إن كانت مرسيدس قد تفاجئ ريد بُل في المكسيك، ردّ شوفلين: "بصراحة، إن كان بوسعنا منافستهم كما فعلنا في أوستن، فإن هذا سيكون أفضل سيناريو ممكن".

وأكمل: "هناك الكثير من العمل ينتظرنا، إنها حلبة مختلفة بظروف تؤثر بطريقة مختلفة على عمل وحدات الطاقة".

وأردف: "لكننا لم نتواجد على حلبةٍ بفارق أداء بعيد عنهم. عانينا في موناكو وكذلك في باكو وسباق النمسا الثاني، لكننا نجحنا بمنافستهم في حلبات كثيرة".

واختتم: "كما قلت، نحن عادة نعاني في المكسيك، ونعلم أنه علينا العمل بشكل كبير استعداداً للجولة المقبلة".