هورنر: من الصعب انتقاد رؤساء الفورمولا واحد حيال تعاملهم مع جولة أستراليا

أُلغيت جائزة أستراليا الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد نهاية الأسبوع الماضي قبل ساعتين من موعد انطلاق التجارب الحرّة الأولى، وذلك على إثر انسحاب الفرق بسبب ثبوت إصابة عضوٍ من فريق مكلارين بالفيروس.

وتسبّب ذلك القرار في الكثير من الغرب في أوساط الجماهير الحاضرة في الحلبة بعد أن اصطفّت في البوابات ذلك الصباح من أجل الدخول إلى الحلبة قبل إلغاء الحدث.

لكنّ هورنر، الذي أوضح برغبته في المضيّ قدمًا في مجريات يوم الجمعة على الأقلّ، اعترف بأنّه من الخطأ لوم إدارة الفورمولا واحد حول ما حدث.

وقال البريطاني لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّه وضعٌ صعبٌ للغاية، كون الأمر كان أشبه بهدفٍ متحرّكٍ طوال الوقت. عندما وصلنا إلى هناك فلم يكن أيّ أحدٍ قد حصل على تحليلٍ إيجابي".

وأضاف: "وجدنا حالة مصابة، ومن الواضح أنّ القرار اتُّخذ بعدم التسابق. من الصعب الانتقاد. الأمر حقيقة أشبه بشيء متحرّكٍ ولا تستطيع حصره لاتّخاذ قرار واضح".

وكان البعض قد شكّك في جدوى سعي الفورمولا واحد للمضيّ قدمًا في عطلة نهاية أسبوع سباق ملبورن في المقام الأوّل، وذلك على ضوء التغيّر السريع للوضع نحو الأسوأ في أوروبا.

لكنّ هورنر قال أنّه يتفهّم سبب إلغاء الفورمولا واحد للجولة في نهاية المطاف، وذلك لأنّ سلامة المنافسين والمشجّعين تحظى بالأولويّة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ الوضع كان يتغيّر وتلك هي المشكلة. لو كان تحليل الموظّف إيجابيًا في مرحلة مسبقة، لما توجّهنا إلى أستراليا حينها، ومن الواضح أنّنا كنّا لنرتاح من تلك الرحلة".

واضاف: "الوضع مؤسف، لكن في نهاية المطاف عليك وضع صحّة وسلامة المشجّعين والمشاهدين وأعضاء الفرق في المقام الأوّل".

وكان تشايس كاري الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد قد اعتذر للمشجّعين من خلال رسالة مفتوحة بعث بها في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، حيث تحرّكت الرياضة سريعًا لتأجيل سباقات أخرى وتأخير اعتماد القوانين التقنيّة الجديدة لموسم 2021.

وقال كاري: "أوّلًا كانت أولويّتنا هي صحّة وسلامة المشجّعين، والفرق، ومنظّمات الفورمولا واحد، غلى جانب المجتمع الأوسع".

وأضاف: "نعتذر لأولئك المشجّعين الذين تأثّروا بإلغاء جولة أستراليا، إلى جانب تأجيل السباقات الأخرى".

وأردف: "هذه القرارات اتُّخذت من قبل الفورمولا واحد، وفيا، مروّجينا المحليّين استجابة للظروف سريعة التغيّر، لكنّنا نعتقد بأنّها القرارات الأنسب والضروريّة".